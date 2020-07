12:02 Uhr

Aichacher Schüler gewinnen Landespreis in Geschichtswettbewerb

Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach belegen den zweiten Platz im bayernweiten Wettbewerb "Erinnerungszeichen". In ihrem Projekt geht es um Briefe einer Großfamilie.

Schüler des Deutschherren-Gymnasiums in Aichach haben einen Landespreis im bayernweiten Geschichtswettbewerb „Erinnerungszeichen“ gewonnen. Sie belegten den zweiten Platz in der Rubrik „Gymnasium neunte bis zwölfte Jahrgangsstufe“. Im vergangenen Jahr wurden bereits zwei Projekte des Gymnasiums in diesem Wettbewerb ausgezeichnet.

Das diesjährige Projekt ist ein P-Seminar, bei dem Schüler der zwölften Klasse alte Briefe entziffert und übertragen haben. Die Briefe waren die Korrespondenz einer deutschen Großfamilie in den Jahren 1880 bis 1945. Die meisten Briefe stammen aus der Zeit zwischen den Weltkriegen.

Projekt am Deutschherren-Gymnasium Aichach: Geschichte "zum Greifen nah"

Lehrerin Katharina Dollinger leitete das Projekt, an dem zehn Schülerinnen und zwei Schüler arbeiteten. Viele hätten ihr gesagt, so zum Greifen nah sei ihnen Geschichte nie gewesen. Das kam nicht ohne Anstrengungen: Die Briefe waren in alter deutscher Schrift geschrieben, weswegen die Schüler Sütterlin- und Kurrentschrift lernen mussten. „Da kamen sie sich vor wie in der ersten Klasse“, erzählt Dollinger und lacht.

Die Schüler erfuhren bei der Abiturfeier am Freitag, dass sie den zweiten Landespreis gewonnen hatten. (mswp)

