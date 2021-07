Graffiti in Aindling: Gemeinde setzt Belohnung aus

Mit schwarzer Farbe beschmieren Unbekannte mehrere Hauswände und Autos in Aindling. Dabei entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Unbekannte haben in Aindling verschiedene Oberflächen mit schwarzer Farbe besprüht. Wie die Polizei berichtet war die Gruppe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterwegs. Die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler teilte mit, dass das Warthäuschen am Marktplatz, ein Gebäude und ein Schaukasten in der Krankenhausstraße, ein Gebäude im Flurweg und der Bürgermeister-Huber-Straße sowie Autos in der Schulstraße und Wagnerstraße beschmiert wurden.

Vandalismus in Aindling: Die Polizei bittet um Hinweise



Die Polizei Aichach geht von einem Schaden im mittleren vierstelligen Bereich aus. Sie bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer 08251/8989-0. Die Gemeinde setzt für sachdienliche Hinweise eine Belohnung von 500 Euro aus. (kneit)