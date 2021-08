Aindling

08:58 Uhr

Neue Aindlinger Kita wird nicht rechtzeitig für alle Kinder fertig

Eigentlich sollte die neue Aindlinger Kita an der Gaulzhofener Straße bis 6. September bezugsfertig sein. Doch der Neubau liegt nicht im Zeitplan. Statt vier Kita-Gruppen können zunächst nur zwei dort einziehen.

Plus Weil es Probleme mit dem Material gibt, kann die Aindlinger Kindertagesstätte am 6. September nicht komplett starten. So sieht die Übergangslösung aus.

Von Evelin Grauer

Eigentlich sollte die neue Aindlinger Kindertagesstätte (Kita) an der Gaulzhofener Straße bis zum neuen Schuljahr bezugsfertig sein. Der 2,6-Millionen-Neubau ist für vier Gruppen mit insgesamt bis zu 80 Krippen- und Kindergartenkindern ausgelegt. Bauherr und Betreiber der „Wichtelhütte“ sind die Johanniter. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler jetzt informierte, liegt der Bau aufgrund von Materialproblemen aber nicht mehr im Zeitplan.

