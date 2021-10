Aindling

vor 19 Min.

Trotz Baustelle: Kinder fühlen sich in neuer Aindlinger Kita Wichtelhütte wohl

Diese Tiere stehen für die Gruppennamen der vier Gruppen in der Aindlinger Kita Wichtelhütte. Die Tiere findet man überall in den Räumen als hübsch gestaltete Zeichnungen, nämlich Frischlinge, Rehkitze, Füchse und Eichhörnchen.

Plus In die neue Kindertagesstätte in Aindling sind jetzt alle Kinder eingezogen. In dem Haus für 80 Kinder sind noch Plätze frei. Noch ist die Kita eine Baustelle.

Von Evelin Grauer und Josef Abt

Eigentlich hätte die neue Aindlinger Kindertagesstätte (Kita) an der Gaulzhofener Straße bis zum neuen Schuljahr bezugsfertig sein sollen. Doch wegen Materialproblemen wurde der Neubau nicht rechtzeitig fertig. Mit knapp einmonatiger Verspätung konnten jetzt aber alle Kinder von der Übergangs-Kita auf Schloss Pichl in das neue Gebäude umziehen. Das teilt die Johanniter-Unfall-Hilfe mit, die Bauherr und Betreiber der "Wichtelhütte" ist.

