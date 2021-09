Unbekannter beschädigt geparktes Auto vor Edeka-Markt in Aindling

Ein Unbekannter beziehungsweise eine Unbekannte hat vor dem Edeka-Markt in Aindling ein geparktes Auto angefahren. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher.

Ein geparktes Auto ist am Freitagabend in Aindling angefahren worden. Es war an der Hauptstraße 18 vor dem dortigen Edeka-Markt geparkt. Als der Autobesitzer am Sonntag gegen Mittag wieder zu seinem Wagen zurückkam, war dessen linke Seite eingedrückt.

Auto in Aindling beschädigt: Verursacher hatte wohl eine Anhängerkupplung

Eine Beule lässt nach Angaben der Polizei darauf schließen, dass sie durch eine Anhängerkupplung verursacht worden ist. Bei dem beschädigten Auto handelt es sich um einen grauen Audi A3. Der Unfallverursacher oder die Verursacherin parkte laut Polizei wahrscheinlich rückwärts vom Parkplatz der gegenüberliegenden Raiffeisenbank aus und beschädigte dabei den Audi.

Hinweise zum Unfallverursacher oder dem beteiligten Unfallfahrzeug nimmt die Polizeiinspektion in Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11 entgegen. (nsi)