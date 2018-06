09:34 Uhr

Alle im Raum Aichach glauben an den Weltmeister

Die Teams Bürgermeister, Geistliche, Frauen, Gastwirte, Aichacher Nachrichten, Recht und Ordnung, Nichtfußballer und Fußballer haben Vertrauen ins Team

Gespielt wird in Russland seit Donnerstag. Richtige WM-Stimmung ist bei uns aber (noch) nicht zu spüren. Das wird sich sicher ändern, wenn am Sonntagnachmittag die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier einsteigt. Unsere Tipper glauben auch, dass es dann am frühen Abend etwas zum feiern gibt. Alle acht Teams tippen auf einen Sieg gegen Mexiko – allerdings eher mit einem knappen Vorsprung. So ganz sicher sind sich die meisten nämlich nicht, wo die Mannschaft steht. In unserer Tipp-Tabelle ist noch wenig passiert. (Fast) alle – außer das AN-Team – haben ja beim Eröffnungsspiel auf den Gastgeber gesetzt – richtig. Ein 5:0 über die Saudis hatte allerdings niemand auf der Rechnung.

Die Aichacher Nachrichten lassen auch bei diesem Turnier wieder WM-Begegnungen voraussagen. Für einen „Volltreffer“ (also ein völlig exaktes Ergebnis) gibt es drei Punkte. Für die richtige Tendenz (also Sieg einer Mannschaft, Niederlage oder Unentschieden richtig vorausgesagt) holt sich der Mitspieler einen Punkt für seine Truppe. Das Gewinnerteam erhält als Geldpreis 250 Euro von den Aichacher Nachrichten. Die werden dann an eine soziale Einrichtung im Wittelsbacher Land nach Wahl des Siegers gespendet. (cli)

Deutschland – Mexiko

Team Bürgermeister: Franz Schindele (Bürgermeister Pöttmes) 2:1

Team Geistliche: Thomas Rein (Pfarrer Pöttmes) 3:2

Team Frauen: Claudia Neumüller (Vorsitzende Fotoclub Aichach) 4:1

Team Gastwirte: Rainer Knauer (Canada in Aichach-Obermauerbach) 3:1

Team Aichacher Nachrichten: Bernd Siegmann (AN-Anzeigenabteilung) 3:1

Team Recht und Ordnung: Michael Lichtenstern (Kommandant Feuerwehr Affing) 3:1

Team Nicht-Fußballer: Martin Fischer (Trainer TSV Aichach Handball Frauen) 3:1

Team Fußballer: Marc-Abdu Al-Jajeh (Trainer FC Affing) 3:1

Die Tabelle:

1. Team Bürgermeister - 1 Punkt

1. Team Frauen - 1 Punkt

1. Team Fußballer - 1 Punkt

1. Team Gastwirte - 1 Punkt

1. Team Geistliche - 1 Punkt

1. Team Nicht-Fußballer - 1 Punkt

1. Team Recht und Ordnung - 1 Punkt

2. Team Aichacher Nachrichten - 0 Punkte

