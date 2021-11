Drei Leichtverletzte bei Unfall bei Unterzeitlbach

Eine junge Frau ist mit ihrem Auto unterwegs in Richtung Unterzeitlbach. Vermutlich fährt sie zu schnell und gerät in den Gegenverkehr. Es kommt zur Kollision.

Ein Auto und ein Kleintransporter sind am Freitag im Gemeindebereich Altomünster (Landkreis Dachau) zusammengestoßen. Eine 19-Jährige war gegen 17.55 Uhr auf der Staatsstraße 2047 in Richtung des Ortsteils Unterzeitlbach unterwegs. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie vermutlich zu schnell und geriet deswegen in den Gegenverkehr. Dort prallte die junge Frau mit ihrem Wagen gegen den Kleintransporters eines 34-Jährigen.

Unfall bei Unterzeitlbach: Drei Menschen werden leicht verletzt

Dabei wurden die 19-Jährige, ihre Beifahrerin und der 34-Jährige leicht verletzt. Alle drei mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Gegen die 19-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Oberzeitlbach (Gemeinde Altomünster) und Kleinberghofen (Gemeinde Erdweg) eingesetzt. (kneit)