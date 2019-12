Aulzhausener votieren für Faltermeier

Plus Affings Bürgermeister Markus Winklhofer unterliegt bei der Nominierung in Aulzhausen mit 7:18 Stimmen. Er steht auch in Abwesenheit zur Wahl.

Markus Winklhofer oder Gerhard Faltermeier? Wen wünschen sich die Bürger im Affinger Ortsteil Aulzhausen als Bürgermeister? Diese Frage stellte sich bei der Nominierungsversammlung der Freien Bürgergemeinschaft (FBG) am Mittwoch im Schützenheim. Bereits im Vorfeld war bekannt: Die Unterstützung der aktuellen Gemeinderäte Josef Tränkl und Helmut Merwald hat der Bürgermeister Winklhofer verloren.

Tränkl erklärt, warum er Winklhofer nicht mehr unterstützt

Tränkl betonte, persönlich habe er kein Problem mit Markus Winklhofer, doch seine politische Unterstützung habe dieser schon vor über eineinhalb Jahren verloren. Mehrfach hätten sie mit ihm das Gespräch gesucht, seien dabei aber nicht weitergekommen, weshalb er dringend empfehle, Faltermeier zu wählen. Der Abend ergab zwar ein deutliches Votum für den aktuell zweiten Bürgermeister, zeigte aber auch, dass Winklhofer in Aulzhausen auch Rückhalt hat

Rolf Fissel schlägt Bürgermeister Winklhofer vor

Wahlleiter Thomas Lichtenstern stellte nach der Wahl der Gemeinderatskandidaten (siehe unten) zunächst die Frage: Soll Aulzhausen einen Bürgermeisterkandidaten aufstellen? 18 Anwesende entschieden sich für Ja, zwölf für Nein, vier enthielten sich. Daraufhin schlug Helmut Merwald Gerhard Faltermeier als Bürgermeisterkandidaten vor. Rolf Fissel brachte Winklhofer ins Spiel. Der Bürgermeister war nicht ins Schützenheim gekommen. Laut Fissel war er verhindert. Sein Kontrahent aus Mühlhausen hingegen war vor Ort. Er nutzte die Gunst der Stunde, um für sich zu werben und machte deutlich, warum er sich zur Wahl stellt. Das sei die Erfahrung der vergangenen fünfeinhalb Jahre im Gemeinderat. Einmal mehr betonte Faltermeier, es müssten in Affing beschlossene Dinge umgehend umgesetzt werden. „Es geht zu wenig voran“, erneuerte er seine Kritik an der Gemeindeführung, ohne explizit Winklhofer zu nennen. Streitereien ließen sich nicht immer vermeiden, nicht einmal in Familien. „Das gehört dazu, wenn man um gute Wege ringt“, so Faltermeier, der zugab: „Ich menschle.“ Er kündigte an, auf die Bürger zugehen zu wollen und in jedem Ortsteil Bürgerversammlungen abzuhalten.

Fissel fordert eine Chance für den Affinger Bürgermeister

Rolf Fissel hielt ein Plädoyer für Amtsinhaber Winklhofer. Es gehe ihm um Solidarität, Loyalität und Fairness. Winklhofer sei völlig unvorbereitet ins Geschäft gesprungen, als er die Krankheitsvertretung von Rudi Fuchs übernehmen musste. Beim Tornado habe er sich als Krisenmanager bewährt. „Das wird von allen gesagt“, so Fissel, der Winklhofers Leistung als ehemaliger Pionieroffizier ebenfalls als bemerkenswert würdigte. Fissel machte deutlich, dass es Winklhofer auch nach seiner offiziellen Wahl im September 2015 nicht leicht hatte, weil einige verantwortliche und gute Fachkräfte die Verwaltung verließen. Mit Blick auf Faltermeier, der auf gehobenen Positionen in der freien Wirtschaft arbeitete, betonte Fissel, in Konzernen könne man mit Geld viel erreichen, doch „Verwaltungen laufen anders ab“. Es gehe auch um Kontinuität, betonte Fissel, bevor er appellierte, Winklhofer noch eine Chance zu geben.

Die Aulzhausener warten mit Spannung auf das Ergebnis

Mit Spannung warteten die Menschen nach ihrem geheimen Votum auf das Ergebnis der Auszählung. Thomas Lichtenstern präsentierte schließlich 18 Stimmen für Faltermeier und sieben für Winklhofer, drei waren ungültig, sechs Wähler enthielten sich. Faltermeier freute sich sichtlich über das Resultat.

16 Aulzhausener kandidieren für den Gemeinderat

Josef Tränkl erinnerte sich noch gut an die Nominierung in Aulzhausen, die auf den Tag genau sechs Jahre zuvor stattfand. Damals waren es 19 Wahlberechtigte. Am Mittwoch fanden sich im Schützenheim bei der Freien Bürgergemeinschaft (FBG) Aulzhausen 34 Stimmberechtigte ein.

Der Spitzenplatz gehört Josef Tränkl

Sie segneten die vorgeschlagene Liste für die Gemeinderatskandidaten eindeutig (30 Ja, drei Nein, einmal ungültig) in geheimer Wahl ab – und zwar im Block. Das bedeutet: Die Reihung wurde nicht geändert. Um die Liste mit 16 Namen komplett auszunutzen, werden die vier ersten Plätze zweimal aufgeführt. Die Aulzhausener hoffen, dass sie wieder zwei, eventuell sogar drei Gemeinderäte stellen können. Den Spitzenplatz nimmt Josef Tränkl ein, der im Fall seiner Wahl die dritte Amtsperiode antreten würde. Auf Platz zwei steht Markus Heidenreich, der frühere Affinger Verwaltungsleiter. Er will seine über 30-jährige Erfahrung in der kommunalen Verwaltung einbringen, wie er sagte. Gemeinderat Helmut Merwald gibt sich mit Platz drei zufrieden. Seine Triebfeder ist die Umgehungsstraße. Die nannten auch weitere Kandidaten, wie Thomas Born, Angelika Mittler oder Karl Lichtenstern, der betonte: „Der Schwerlastverkehr ist unerträglich.“ Klaus Brandmair hat eine andere Motivation für seine Kandidatur. Es sei „total schade, dass die politische Gemeinde so verstritten ist“, sagte er. Ihm komme es auf ein „gutes gemeinsames Miteinander an“, so Brandmair. Dieser Haltung schloss sich auch Herbert Hartl an.

Eine Kandidatin wird kurz vor der Wahl 18 Jahre alt

Auf der Liste finden sich auch bekannte Gesichter wie Manfred Hengster, der sich über Jahre in der Initiative gegen Fluglärm engagierte, und der frühere zweite Affinger Bürgermeister Rolf Fissel, der den letzten Plätz wählte.

Entschuldigt fehlten Walter Hollmann, Markus Lichtenstern, Werner Hartl und Franziska Tränkl. Die Tochter von Josef Tränkl macht im nächsten Jahr Abitur und wird rechtzeitig vor der Wahl 18 Jahre alt.

Die Kandidaten der Freien Bürgergemeinschaft Aulzhausen

1.+2. Josef Tränkl, 47 Jahre, Landwirt

3.+4. Markus Heidenreich, 57, Leiter Verwaltungsgemein. Rain/Lech

5.+6. Helmut Merwald, 61, Sozialversicherungsfachangestellter

7.+8. Christian Golling, 40 Jahre, Bauhofleiter in Kissing

9. Thomas Born, 57, Gebäudeschätzer und Versicherungsfachmann

10. Angelika Mittler, 53 Jahre, Buchhalterin

11. Karl Lichtenstern, 57, kaufmännischer Angestellter

12. Walter Hollmann, 62, Bio-Landwirt, Miedering

13. Franziska Tränkl, noch 17, Schülerin

14. Manfred Hengster, 68, Rentner, Feldgeschworener

15. Klaus Brandmair, 53, Eismacher

16. Herbert Hartl, 61, Drucker

17. Ulrike König, 48, Buchhalterin

18. Markus Lichtenstern, 42, Elektromeister

19. Werner Hartl, 38, Landwirt

20. Rolf Fissel, 74, Pensionär