Aus für Bäckerei Hammerl: Warum der Besitzer nervlich kaputt ist

Plus Ende Juli schließt die Bäckerei am Pöttmeser Marktplatz. Richard Hammerl steht seit 40 Jahren in der Backstube. Was mit der Bäckerei passiert.

Man wird sie vermissen: die Brezen, die Laugenstangerl, die Nussecken, die Tortenstückchen und den Hefezopf. Die gut 200 Produkte, die Bäckermeister Richard Hammerl im Sortiment hatte, wurden alle frisch zubereitet und kamen – oft noch warm und köstlich duftend – in die Ladentheke. Ende des Monats ist damit erst mal Schluss. In der fünften Generation schließen Richard und Petra Hammerl die Bäckerei am Pöttmeser Marktplatz. Nach einem Umbau wird das Geschäft Heckl Backparadies aus Rennertshofen als Pächter weiterführen.

Die Schließung eines traditionsreichen Familienbetriebs liegt im Trend: Von der Handwerkskammer erfuhr Richard Hammerl, dass allein in Schwaben vier weitere Betriebe seiner Größe aufgehört hätten. 2018 sei es zu 19 Betriebsauflösungen gekommen, quer durch alle Branchen. „Erschreckend, so viele gab es noch nie“, findet Hammerl. Hauptursachen seien Personalmangel, fehlende Nachfolge und schärfere Auflagen. Für die Hammerls hat sich seit Längerem abgezeichnet, dass sie in dem Tempo nicht ewig weiter weitermachen können. Investitionen hätten sich erst nach einem längeren Zeitraum rentiert. „Es wird immer schwieriger, Personal für den Laden zu bekommen, zumal wir auch am Samstag und am Sonntag offen haben“, sagt Petra Hammerl. Tochter Maria, die als Konditorfachverkäuferin seit fünf Jahren im Geschäft mitarbeitet, will sich beruflich verändern. Sohn Manuel hat seinen Traumberuf bei der Münchner Berufsfeuerwehr gefunden.

Pöttmes: Hammerl stand 40 Jahre in der Backstube

Für Richard Hammerl sind die Arbeitszeiten und der gesundheitliche Aspekt ausschlaggebend. Inklusive der Lehre, die er mit 14 Jahren antrat, stand der 54-Jährige 40 Jahre in der Backstube. Das heißt, von halb vier Uhr in der Früh bis in den Nachmittag hinein arbeiten, Bestellungen aufnehmen, planen, mit Lieferanten verhandeln. Der chronische Schlafmangel hinterlässt Spuren: „Ich bin nervlich ziemlich kaputt.“ Für Unternehmungen mit der Familie bleibt wenig Zeit. „Den freien Mittwoch haben wir damit verbracht, einzukaufen oder größere Bestellungen zu ordern“, sagt er. Hinzu kommen die Stoßzeiten jeweils vor Feier- oder Festtagen, an denen der Stressfaktor besonders hoch ist. „Da bleibt für die eigentliche kreative Arbeit nicht mehr genügend Zeit“, bedauert er. Konkret heißt das: Sonderwünsche erfüllen, etwa in Gestalt einer Geburtstagstorte samt rosaroter Marzipan-Primadonna für eine tanzbegeisterte Achtjährige; die fünf- bis neunstöckige Hochzeitstorte oder die Anfertigung der legendären Hammerl-Pralinen, die es verkaufsmäßig bis in die USA und Japan geschafft haben.

Bis Ende Juli gibt es noch die gebackenen Hammerl-Leckereien.

Schwer wiegen auch die zunehmenden strengen Auflagen zu Hygiene oder Steuern. Unabhängig von der Größe des Betriebs seien die für alle gleich, sagt er. Das alles koste doppelt so viel Zeit als früher. „Wir haben alles gemeinsam aufgebaut“, sagt Hammerl mit Blick auf seine Frau. Die gelernte Bürokauffrau mit Grundkenntnissen im Konditorbereich steht täglich ab halb sechs Uhr an der Theke. Sie ist für die Verpackung der Pralinen zuständig und sorgt für das Lebensmittelangebot. Parallel arbeitet sie in der im Geschäft integrierten Poststelle.

Bäckerei: Hammerl wird seine 80-Stunden-Wochen nicht vermissen

Hammerl hat die Bäckerei an das Backparadies Heckl aus Rennertshofen verpachtet, die das Geschäft am 12. September eröffnen wird. Die Backwaren werden täglich frisch angeliefert. Die Kette gibt es in der fünften Generation. Der neue Pächter übernimmt das Personal aus Backstube und Verkauf. Auch Petra Hammerl wird weiter an der Theke stehen. Richard Hammerl überlegt noch, ob er das Pralinengeschäft weiterführen soll. Weitermachen will er auf jeden Fall mit dem Verkauf seiner Rahmflecken bei Veranstaltungen. Seine 80-Stunden-Woche wird er aber kaum vermissen. Vor allem nicht beim entspannten Fischen an der Donau – Hammerls zweites Hobby nach der Feuerwehr, dessen Kommandant er in den kommenden fünf Jahren bleiben möchte. Mit einem lachenden und weinenden Auge gibt das Ehepaar das Geschäft auf, verbunden mit einem Dank an die treue Kundschaft.

Am Samstag, 27. Juli, findet von 9 bis 13 Uhr im Café-Trakt der Bäckerei ein Flohmarkt statt. Angeboten werden Deko, Geschirr und Einrichtungsgegenstände.