vor 18 Min.

Autofahrer aufgepasst: Schrobenhausener Straße wird zur Großbaustelle

Die Schrobenhausener Straße in Pöttmes soll ausgebaut werden, hier an der Einmündung der Von-Gumppenberg-Straße.

Nicht nur der Straßenbelag, sondern auch die Gehsteige werden erneuert. Im Juli soll es losgehen. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

Von Nicole Simüller

Auf die Pöttmeser kommt in diesem Jahr eine Großbaustelle zu. Vier Monate lang, so der Plan, wird die Schrobenhausener Straße ausgebaut: von der Einmündung der Unterfeldstraße knapp einen Kilometer weit in östlicher Richtung. Im Zuge dessen werden die Gehsteige erneuert. Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg, das die Arbeiten abwickelt, erläuterte im Pöttmeser Marktgemeinderat, was im Einzelnen geplant ist.

Aufgrund des schlechten Straßenzustands soll die Schrobenhausener Straße heuer ausgebaut werden. Es wird ein lärmmindernder Dünnschichtbelag eingebaut. Damit er tatsächlich lärmmindernd ist, muss er an einem Tag auf der kompletten Strecke ohne Unterbrechung eingebracht werden. An der Straßenbreite und ihrer Linienführung ändert sich nichts.

Das sollten die Autofahrer in Pöttmes beachten

Der Gehweg auf der Nordseite wird mit einer Breite von mindestens 1,5 Metern am Ortsrand bis zu 2,5 Metern im stärker frequentierten Ortskern ausgebaut. Bisher ist er maximal anderthalb Meter breit. Der Asphaltoberbau des Gehwegs auf der Südseite wird erneuert. Hier bleibt es bei der bisherigen Breite von anderthalb bis zwei Metern.

Eigene Radwege oder gemischte Geh-/Radwege sind derzeit nicht vorgesehen. Ein eigener Radweg bräuchte Eichstaedt zufolge viel Platz, der aber nicht vorhanden ist. Die kleinste Lösung wäre ein Schutzstreifen für Radler, den Autos überfahren dürften. Für Autos blieben dann nur noch vier Meter Platz. Nachteil des Schutzstreifens: Dort dürfte nicht gehalten oder geparkt werden. Ein kombinierter Geh-/Radweg müsste an jeder Zufahrt neu ausgeschildert werden, was einen Schilderwald zur Folge hätte. Außerdem würde ein Geh-/Radweg mit einem blauen Schild für Fußgänger und Radler beschildert, das zur Folge hätte, dass Radler diesen Weg benutzen müssten und nicht mehr alternativ auf der Straße fahren dürften. Das wäre vor allem für schnellere Radler ein Problem. Die Schrobenhausener Straße werde von vielen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern genutzt, so Eichstaedt. Mit „Mischverkehrsflächen“ wie diesen habe das Staatliche Bauamt gute Erfahrungen gemacht.

Der Neubau der Gehwege kostet voraussichtlich circa 290000 Euro brutto. Der Grunderwerb ist darin nicht enthalten. Die Erneuerung der Staatsstraße beläuft sich auf rund 700000 Euro. Für die Verbreiterung des Gehwegs auf der Nordseite hat die Gemeinde laut Bürgermeister Franz Schindele Zuschüsse beantragt. Allzu hoch fielen sie voraussichtlich nicht aus. Anwohner werden nach der Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) übrigens nicht an den Kosten für die Gehwege beteiligt.

Großbaustelle Schrobenhausener Straße: Arbeiten dauern bis November

Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 8. Juli und dauern bis Ende November.

Hier ist die bisherige Regelung umstritten, wonach die Schrobenhausener Straße Vorfahrtsstraße ist. Immer wieder gab es Überlegungen, von Osten her die Vorfahrtsstraße von der Schrobenhausener in die Von-Gumppenberg-Straße zu überführen. Hier gab es ein klares Nein des Staatlichen Bauamts. Eine andere Vorfahrtsregelung hätte eine unklare Verkehrssituation für die untergeordneten Zufahrten zur Folge, sagte Eichstaedt. Das ließe sich grundsätzlich nur mit baulichen Änderungen regeln.

Doch dafür fehlten der Platz und die Zeit. „Mit einer Ummarkierung verbessern wir die gesamte Situation nicht.“ An der Kreuzung seien ohnehin Arbeiten nötig. Sie seien jedoch in die jetzige Baustelle nicht integrierbar. „Vielleicht muss man das mal separat angehen“, so Eichstaedt.

Der Markt Pöttmes hatte das Staatliche Bauamt gebeten zu prüfen, ob beim Edeka-Markt eine Linksabbiegespur möglich ist. Doch dafür „fehlt uns schlichtweg der Platz“, bedauerte Eichstaedt.

Umleitungen werden ausgeschildert. Die für den überörtlichen Verkehr führt in beiden Richtungen über die Staatsstraße 2035, Schönesberg, Klingsmoos und die Staatsstraße 2049. Die Umleitung für den Linienverkehr führt über die Unterfeldstraße am Kindergarten Spatzennest vorbei und von dort aus in südlicher Richtung zurück zur Schrobenhausener Straße. Das Staatliche Bauamt rechnet damit, dass sich auch überörtlicher Verkehr hier durchschlängeln wird. Manfred Graser, Fraktionssprecher des Bürgerblocks, forderte, darauf zu achten, dass hier nur solche Fahrzeuge unterwegs sind, die auch erlaubt sind. „Wenn hier zwei Lastwagen aneinander vorbei müssen, wird’s schwierig“, so Graser.

Anwohner müssen sich auf Einschränkungen einstellen. Eichstaedt kündigte an: „Die Zufahrten zu jedem Gebäude werden nicht rund um die Uhr offen sein.“ An einzelnen Tagen werde die Zufahrt nicht möglich sein – zum Beispiel, wenn der Dünnschichtbelag aufgebracht wird. Das wird voraussichtlich an einem Sonntag erledigt. Anwohner müssten dann ihre Autos woanders abstellen und nach Hause laufen. Die Gehsteige sollen bis dahin fertig sein.

Am Hauptkanal sind laut Stefan Wolf, Leiter des Bauamts in Pöttmes, keine Arbeiten geplant. Lediglich diverse Hausanschlussleitungen müssen abgedichtet werden.

