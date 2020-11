13:37 Uhr

Autofahrer fährt 22-jährigen Radler an und flüchtet

Einen 22-jährigen Radfahrer hat ein unbekannter Autofahrer am Montagmittag in Aichach vom Rad gefahren. Er flüchtete anschließend.

Ein unbekannter Autofahrer übersieht einen Radfahrer am Montag in Aichach beim Linksabbiegen. Obwohl der Radler stürzt, fährt der Autofahrer weiter.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmittag einen 22-jährigen Radfahrer angefahren. Der junge Radler stürzte und blieb verletzt liegen. Dennoch setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung B300 fort.

Ein schwarzes Auto ist nach dem Unfall Richtung B300 geflüchtet

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war der 22-Jährige gegen 12.15 Uhr auf der Münchener Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung Am Plattenberg wollte er nach links abbiegen. Zugleich bog ein schwarzes Auto von der nicht vorfahrtsberechtigten Straße Am Plattenberg nach links in die Münchener Straße ein. Der Fahrer übersah den Radler, und es kam zum Zusammenstoß. Danach fuhr er weiter Richtung B300.

Die Aichacher Polizei hofft nach der Fahrerflucht auf Zeugenhinweise

Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen am Bein zu und musste zum Arzt gehen. Der Schaden an seinem Rad beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen unter 08251/8989-0. (jca)

