vor 34 Min.

Autofreier Stadtplatz

Die Aichacher SPD-Fraktion informiert sich über Erfahrungen in Günzburg

Die Aichacher SPD setzt sich wie berichtet für einen temporär autofreien Stadtplatz ein. Jetzt informierte sich die Stadtratsfraktion in Günzburg, wo der Marktplatz bereits seit mehreren Jahren autofrei ist. Nach einem mehrstündigen Austausch mit dem Oberbürgermeister und der Verwaltung im Rathaus folgte eine Führung durch die Innenstadt. Wie berichtet, setzen die Aichacher Sozialdemokraten auf einen versuchsweise autofreien Oberen Stadtplatz an den Wochenenden, um die Innenstadt weiter zu stärken. Die SPD schlägt konkret vor, den Oberen Stadtplatz von April bis Ende September von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, für den Verkehr zu sperren.

Fraktionsvorsitzende Kristina Kolb-Djoka und die Fraktion sind der Meinung, mit einer positiv belebten Innenstadt müssten Bürger und Gäste motiviert werden, die hohe Aufenthaltsqualität der Innenstadt noch besser zu nutzen und zu erleben. Das habe sich bereits in den vergangenen Wochen durch zahlreiche kulturelle Angebote ohne Autoverkehr gezeigt. Geschäftstreibende, Bürger und Anwohner sollen intensiv über die Pläne informiert und einbezogen werden, so die SPD. Mit der AGA und dem Seniorenbeirat sei die SPD schon seit einiger Zeit in guten Gesprächen.

In Günzburg gab es laut Ordnungsamtsleiter keine größeren Beschwerden. Ihm seien nur zwei Vorgänge bekannt, sagte er der SPD. Der autofreie Marktplatz werde dort sehr gut angenommen, so das Fazit aus Günzburg. Die SPD will nach eigener Aussage ermutigt durch zahlreichen motivierenden Zuspruch aus der Bevölkerung und die positiven Eindrücke aus Günzburg die Umsetzung in Aichach angehen. (AZ)

Themen folgen