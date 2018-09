B300: Großes Plus für mehr Sicherheit

Der Ausbau zwischen Aichach und Dasing ist geschafft.

Fertig! Endlich! Nach so langer Zeit ist die Erleichterung nahezu greifbar. Der Unfallschwerpunkt B300 zwischen Dasing und Aichach ist mit diesem Tag hoffentlich endgültig Geschichte. Zwei Generationen von Sanitätern, Feuerwehrleuten, Polizisten rückten über Jahrzehnte hinweg aus und konnten viel zu oft nicht mehr helfen. Besonders am Gallenbacher Berg wurde immer wieder getrauert und über ihn wurde auch immer wieder diskutiert und gestritten. Eigentlich jeder in der Region kannte den B-300-Abschnitt – als Verkehrsteilnehmer, als Beifahrer und sehr oft auch aus eigenen gefährlichen Erlebnissen auf dem kurvigen mehrspurigen Anstieg oder an den gefährlichen Auffahrten.

Generationen von Bürgermeistern, Stadt- und Gemeinderäten und Abgeordneten nahezu aller Parteien und Couleur haben sich über Jahrzehnte hinweg für den Ausbau eingesetzt. Wenn der geflügelte Satz, dass „Politik das Bohren dicker Bretter ist“, seine Berechtigung hat, dann in diesem Fall. Nicht nur, aber besonders, Eduard Oswald als langjähriger Bundestagsabgeordneter des Wahlkreises kann ein Lied davon singen. Schade, dass Oswald gestern nicht dabei sein konnte.

Jetzt, wo es läuft über den Berg, liegt das alles irgendwie weit zurück. Dafür öffnet sich der Blick aber auch für die Dimension des Bauwerks, das da entstanden ist. Und neben der Erleichterung über das große Plus an Sicherheit ist der Beobachter auch erschrocken, wie viel Land wir für unsere Mobilität opfern. Von oben wird das deutlich: Das Herz des Wittelsbacher Landes wird durchschnitten von einer sechspurigen Autobahn, an die sich von Süden die Dasinger B-300-Umfahrung anschmiegt. Die Krake verbindet dann die neue vierspurige B300 und dazu noch das interkommunale Gewerbegebiet.

Ja, der Ausbau war nötig. Aber jetzt muss Schluss sein mit weiterem Landverbrauch. Wir können nicht immer nur mit Straßenbau auf zusätzlichen Verkehr antworten. In Zukunft müssen andere Lösungen für Mobilität gesucht, gefunden und umgesetzt werden.

