Wie viele Stellplätze müssen Bauherren in Baar schaffen?

Plus Die Gemeinde Baar überarbeitet ihre 25 Jahre alte Stellplatzsatzung. Wer die nötigen Parkplätze nicht schaffen kann, für den wird es künftig teurer.

Von Stefanie Brand

Wer ein Wohn- oder Geschäftshaus baut, muss auch ausreichend Stellplätze für Autos vorsehen. Wie viele das sein müssen, regelt in Baar die Stellplatzsatzung. Weil sie in die Jahre gekommen ist - sie stammt aus dem Jahr 1996 - nahm sie sich der Gemeinderat Baar in seiner Sitzung am Donnerstagabend vor. Peter Fesenmeir vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes erläuterte die Unterschiede der neuen Variante, deren Grundlage die Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages ist, und der Baarer Satzung. Eingearbeitet werden sollen – nach einer Diskussionsrunde im Gremium – einige Änderungen.

