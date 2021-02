06:30 Uhr

Bald wird der neue Netto-Markt in Mühlhausen eröffnet

Der Neubau steht schon. Doch es ist noch einiges zu tun. Am 23. März ist die Neueröffnung des Netto-Marktes in Mühlhausen geplant.

Plus Seit April vergangenen Jahres hat Mühlhausen keinen Supermarkt mehr. Der Netto schloss die Türen, um komplett neu zu bauen. Jetzt steht der Eröffnungstermin.

Von Carmen Jung

Seit fast einem Jahr müssen die Menschen im Affinger Ortsteil ohne Supermarkt auskommen. Der Netto direkt an der Ortsdurchfahrt machte zu, um abgerissen zu werden. An gleicher Stelle plante die Netto Marken-Discount AG einen Neubau, der moderner und zeitgemäßer ausfallen soll. Die Arbeiten sind schon sehr weit gediehen. Jetzt steht fest, wann der neue Markt eröffnet wird.

Die Neueröffnung ist am 23. März geplant, etwa ein Vierteljahr später als ursprünglich geplant. Corona, so das Unternehmen bereits Ende vergangenen Jahres gegenüber unserer Redaktion, habe das Genehmigungsverfahren verzögert. Der neue Netto ist größer als der Alte. Er wächst von 800 auf über 1000 Quadratmeter. Es gibt knapp 70 Parkplätze.

Alter Netto-Markt in Mühlhausen entsprach nicht mehr modernem Konzept

Nach Angaben des Unternehmens entsprach der alte Markt nicht mehr dem eigenen modernen Konzept "hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung". Deshalb entschloss man sich für einen Neubau. Dieser biete ein moderneres Einkaufserlebnis und nachhaltigere Standards, wie über 300 Artikel der Bio-Eigenmarke oder umweltschonendere Technologien wie zum Beispiel Abwärme-Nutzung. In die Filiale werden eine Leergut- und eine Bake-off-Station integriert, an der es frische Brot- und Backwaren gibt.

Der Übergangsladen von Albert Gutmann: Auf dem Gelände von Lechcamping verkauft er bis zur Neueröffnung auch Artikel des täglichen Bedarfs. Bild: Martin Golling (Archivbild)

Dem Eröffnungstermin fiebert auch Albert Gutmann entgegen. Er wird, wie schon im alten Netto, sein "Schreiblädle" einrichten. Damit war er für die Bauzeit beim Lechcamping untergekommen. In seinem Übergangsladen verkauft Gutmann auch Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs.

Grundversorgung für Mühlhauser sicherstellen

Er wollte damit eine Grundversorgung für die Mühlhauser sicherstellen. In seinem neuen Laden konzentriert sich Gutmann wieder auf sein Kerngeschäft: Schreibwaren, Geschenkartikel, Zeitungen, Grußkarten, Zigaretten. Allerdings will er dort, wie er gegenüber unserer Redaktion erzählt, den Geschenkebereich verstärken und auch regionale Produkte aufnehmen. So will er Artikel aus Hofläden in der Region verkaufen, darunter Nudeln, Liköre, aber auch Bio-Pralinen und Kosmetik wie die inzwischen im Wittelsbacher Land bekannte Aleppo-Seife, die ein hier heimisch gewordener Syrer herstellt.

Gutmann freut sich schon auf den neuen Laden, dessen Innenausbau derzeit läuft. Er wird mit 100 Quadratmetern 25 Prozent größer sein, eine neue Innenausstattung haben und neben einem Zugang vom Markt auch eine eigene Eingangstür von außen bekommen, ebenso wie der Ihle-Backshop. Auch dieser wird im neuen Netto größer sein und ein Café bieten. Am Wochenende vor dem Eröffnungstermin will Gutmann umziehen, bis dahin betreibt er noch seinen Übergangsladen.

Netto ist der einzige Supermarkt in Mühlhausen. In der Gemeinde Affing gibt es zwei Märkte. Beim Zweiten handelt es sich um einen Edeka-Supermarkt in Affing.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen