Basar im Freien hilft Kindern in Tschernobyl

Heidi Bentele aus Aindling gibt nicht auf, auch unter Corona-Bedingungen kämpft sie unermüdlich für die Tschernobyl-Hilfe. Mit Erfolg.

Schon zum zweiten Mal musste ein Basar der Hilfe für Kinder aus Tschernobyl unter Corona-Bedingungen stattfinden. Zum zweiten Mal stellte dafür die Familie Bentele in Aindling ihre Terrasse zur Verfügung.

Heidi Bentele fasste den ersten Tag des Marktes so zusammen: „Das war eine spannende Sache. Denn das Wetter war kalt und feucht. Am Samstag ging fast gar nichts.“ Dabei hatte die Initiative allein von den beiden Gärtnereien Hessing (Rehling-Sankt Stephan) und Christoph (Aindling-Weichenberg) großzügige Blumenspenden erhalten.

Großzügige Spenden für die Tschernobyl-Hilfe

Marina Schmidberger hatte mit Helferinnen das Blumenmeer arrangiert. 90 Azaleen und Osterglocken empfingen die Gäste, die nur einzeln die Verkaufsgasse entlanggehen konnten.

Dennoch zieht Heidi Bentele einen Tag nach dem Markt eine positive Bilanz: „Alles, was verkauft werden musste, ist weggegangen.“ Am Ende blieben 2100 Euro in der Kasse. „Die wenigen Besucher, die gekommen sind, müssen ungeheuer viel gespendet haben“, freut sich Bentele. (mgw)

