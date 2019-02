vor 21 Min.

Bei Gundelsdorfer Umgehung tut sich was

Die Staatsstraße 2035 verläuft direkt durch den Pöttmeser Ortsteil Gundelsdorf. Der Verkehr auf der Strecke beeinträchtigt die Gundelsdorfer zunehmend. Jetzt kommt Bewegung in die Sache: In diesem Jahr will das Staatliche Bauamt Vermessungsarbeiten für die Trasse vornehmen lassen. (Archivfoto)

Die stark befahrene Staatsstraße 2035 führt mitten durch den Pöttmeser Ortsteil. Wann der Baubeginn für die Umfahrung ist, steht aber in den Sternen steht

Von Claudia Bammer

Die Nachricht verbreitete sich in Gundelsdorf schon am Donnerstag: Bei der lang ersehnten Umgehungsstraße für den Pöttmeser Ortsteil kommt endlich Bewegung in die Sache. In diesem Jahr sollen die Vermessungsarbeiten stattfinden – ein erster Schritt auf dem Weg zum Bau. Das bestätigte am Freitag auf AN-Anfrage Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Für den Pöttmeser Bürgermeister Franz Schindele ist das „eine freudige Nachricht“. Auch Gerhard Ruisinger, der sich mit weiteren Gundelsdorfern für die Umgehung einsetzt, sagt: „Ich hab mich riesig gefreut.“ Klar sei aber, dass es jetzt Schritt für Schritt weitergehen müsse.

Im November 2018 war Ruisinger mit einer ganzen Gruppe Gundelsdorfer ins Staatliche Bauamt gefahren, um sich für die Umgehung einzusetzen (wir berichteten). Denn die Staatsstraße 2035 – eine wichtige Verkehrsachse zwischen Augsburg und Neuburg – führt mitten durch den Ort. Der Verkehr nimmt stetig zu, zum Leidwesen der knapp 600 Einwohner. Seit rund 50 Jahren fordern sie eine Umgehungsstraße, auch in jeder Bürgerversammlung.

Bürgermeister Franz Schindele betont, er habe immer wieder nachgehakt, auch bevor die Umgehung Anfang 2011 im Ausbauplan der Staatsstraßen im Landkreis überraschend in die Dringlichkeitsstufe 1 aufgenommen wurde. Projekte dieser Stufe sollten nach damaligem Stand bis 2020 realisiert werden. Die ebenfalls lang geforderte Affinger Nordumfahrung rutschte im Gegenzug in die Stufe „1 R(eserve)“ ab (geplante Realisierung nach damaligem Stand ab 2021). Trotz Dringlichkeitsstufe 1: Gebaut wird in Gundelsdorf immer noch nicht. Wie Schindele betont, hat die Gemeinde hier keine Handlungsmöglichkeit, sei „Bittsteller“. Im Januar habe er nochmals nachgehakt, wie der Stand ist, die Dringlichkeit wegen der Verkehrsbelastung und der Sicherheit dargestellt und deutlich gemacht, dass die Dorfgemeinschaft komplett hinter dem Vorhaben steht. Er ist froh, „dass jetzt begonnen wird und weitere Schritte folgen werden“. Es gebe schließlich viele Gemeinden, die auf eine Umgehung warten. Weil mittlerweile die Straßenausbaubeitragssatzung abgeschafft ist, müssten sich die Anwohner der Bürgermeister-Mörtl-Straße auch keine Sorgen machen, dass Ausbaukosten der künftigen Gemeindestraße auf sie zu kommen. Schindele freut sich, dass es jetzt losgeht – „auch mit Hilfe der Bürger“.

Christoph Eichstaedt vom Staatlichen Bauamt bestätigt, der Startschuss sei gegeben. Er drückt aber auf die Euphoriebremse: Das Bauamt steige in die Planung ein – „vor dem Hintergrund, dass wir nicht alles gleichzeitig machen können“. Das Bauamt habe gehofft, zusätzliches Personal zu bekommen, aber noch sei kein geeigneter Kandidat gefunden. Für die Vermessungsarbeiten werde nun die Ausschreibung vorbereitet, dann komme die Ausschreibung, dann die Vergabe. Die Arbeiten selbst werden im Laufe des Jahres vorgenommen. Danach beginne die Planung. Wie lange das dauern wird, dazu wagt er keine Prognose. „Wir kennen die Randbedingungen und Widerstände nicht und wissen nicht, wie unsere Personalsituation aussieht“, sagt er. „Ein Planungsprozess von fünf Jahren ist bei solchen Projekten nicht unüblich.“ Vor einem Baubeginn müssten alle rechtlichen Hürden genommen sein sowie das Geld und die Flächen zur Verfügung stehen.

Gerhard Ruisinger lobt hier den Weitblick von Georg Mörtl, der vor der Eingemeindung nach Pöttmes im Jahr 1976 Gundelsdorfer Bürgermeister war. Er habe schon im Rahmen der Flurbereinigung, die 1967 abgeschlossen wurde, Flächen für eine Umgehung gekauft. Ob diese ausreichen, müsse sich angesichts der heutigen Anforderungen an eine Trasse zeigen. Ruisinger ist aber zuversichtlich, dass eventuell noch nötige Flächen zur Verfügung gestellt werden. Die Gundelsdorfer stünden hinter dem Projekt und wollen am Ball bleiben. „Wichtig ist, dass es mal los geht“, sagt er. Laut Ruisinger ist ein Treffen geplant, der Termin ist noch offen. Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko (CSU) wurde eingeladen. Man überlegt, große Plakate an den Ortseingängen aufzustellen. Im Veranstaltungskalender von Gundelsdorf taucht schon mal ein Termin auf – eingetragen von einem unbekannten Witzbold: Spatenstich für die Gundelsdorfer Umgehung südlich des Orts bei der Froschlache – Termin: 1. April.

Themen Folgen