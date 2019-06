Bei Starkregen: Junger Fahrer überschlägt sich mehrfach mit Auto

Die Obere Vorstadt von Aichach ist seit Monaten eine Baustelle. Es hat sich schon viel getan. So haben sich die Bauarbeiten entwickelt.

Aichach

So rettete eine Hunde-Physiotherapeutin ihrer Katze das Leben

Plus Rückenschmerzen, Arthrose, Verspannungen: Auch Hunde und Katzen leiden. Was die 25-jährige Hundephysiotherapeutin alles macht und was die Unterschiede zum Menschen sind.