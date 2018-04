vor 7 Min.

Berufsoberschule Friedberg mit 34 Klassenzimmern

Der Landkreis muss die Berufliche Oberschule in Friedberg erweitern. Nach den derzeitigen Schätzungen sind mindestens 1374 Quadratmeter nötig.

Der neue Gesundheitszweig in Friedberg kommt gut an. Nicht nur deswegen wird ein Erweiterungsbau nötig.

Von Eva Weizenegger

Die Ausbildungsrichtung Gesundheit kommt an der Beruflichen Oberschule in Friedberg gut an. Erste Einschätzungen nach der Probeeinschreibung im März für diesen Zweig zeigen, dass eine stabile Zweizügigkeit durchaus gewährleistet ist. Kreiskämmerer Josef Grimmeiß informierte im Kreisausschuss für Soziales, Bildung und Schule darüber, dass nach derzeitigem Stand vier Eingangsklassen gebildet werden könnten.

Diese neuen Entwicklungen machen, nach Meinung des Ministerialbeauftragten für die Berufliche Oberschule Konrad Maurer, eine Erweiterung notwendig. Er ging in seiner Stellungnahme davon aus, dass ab dem Schuljahr 2020/21 der Bedarf an Klassenräumen von bislang 20 im Hauptgebäude und acht in den Pavillons auf 34 ansteigen wird. Grimmeiß erläuterte die Stellungnahme: „Das ist eine vorsichtige Schätzung, die keinerlei Reserven für unvorhergesehene Steigerungen der Schülerzahlen vorsieht.“ Zudem seien zwei zusätzliche Ausweich- beziehungsweise Gruppenräume erforderlich.

Um auch auf die pädagogischen Neuerungen der Unterrichtskonzepte eingehen zu können, sei die Fläche der neuen Klassenräume mit mindestens 70 bis 75 Quadratmeter angesetzt. Die vorhandenen Fachräume reichen aus. Greifen diese Maßnahmen, wird die BOS um 1374 Quadratmeter Hauptnutzfläche erweitert und zudem werden etwa 40 Quadratmeter zu Lernlandschaften umgebaut. Vier Klassenräume werden ergänzt und zwei Ausweichräume kommen neu hinzu. „Wie die Erweiterung der Räume für die Lehrkräfte und eventuelle Änderungen von Raumnutzungen realisiert werden können, wird erst die Planung der Architekten zeigen“, so Grimmeiß.

Themen Folgen