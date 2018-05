20:03 Uhr

Brand in Aichach: Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus

Weil es in einer Wohnung brannte, musste die Freiwillige Feuerwehr Aichach am Donnerstagabend ein Aichacher Mehrfamilienhaus mit 23 gemeldeten Bewohnern räumen.

Aus einer Wohnung in einem Aichacher Mehrfamilienhaus drang am Donnerstagabend starker Rauch. Die Feuerwehr räumte das Gebäude mit 23 gemeldeten Bewohnern.

Starker Rauch in einem Mehrfamilienhaus in Aichach hat am Donnerstagabend die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Der Rauch drang nach Polizeiangaben gegen 19.40 Uhr aus einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes an der Lilienstraße.

Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf eine Frau und erfuhren von ihr, dass sie sich zuvor in der Wohnung ihres Freundes aufgehalten habe. Als plötzlich starker Rauch aus der Küche gekommen sei, habe sie die Wohnung fluchtartig verlassen und über Nachbarn die Rettungsdienste verständigt.

Da sie ihren Freund noch in der Wohnung vermutete, traten die Beamten kurzerhand die Wohnungstüre ein. Sie fanden den jungen Mann, der teilnahmslos auf einem Stuhl saß, und brachten ihn aus der stark verqualmten Wohnung, obwohl er sich laut Polizei dagegen wehrte.

Die Ursache für den starken Rauch war schnell gefunden. Auf dem Herd war ein Topf mit Öl oder Fett vergessen worden. Aufgrund der Hitzeentwicklung hatte er sich entzündet. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach löschte das Feuer. Sie räumte außerdem das komplette Mehrfamilienhaus, in dem 23 Personen gemeldet sind.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Frau und ihr Freund während der Evakuierung plötzlich verschwunden. Die beiden jungen Erwachsenen hatten sich im Keller des Hauses versteckt. Die Einsatzkräfte fanden sie dort, als sie nach ihnen suchten. Da bei beiden ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorlag, wurden sie mit dem Rettungswagen ins Friedberger Krankenhaus gefahren. Ihr sonderbares Verhalten könnte nach Einschätzung der Polizei auf den Konsum von Drogen zurückzuführen sein.

Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im höheren dreistelligen Bereich. In der Küche wurden die Dunstabzugshaube und einige Schränke beschädigt. (nsi)

Themen Folgen