15:16 Uhr

Braucht Aichach den Rapper Kollegah? Nein!

Plus Der umstrittene Rapper Kollegah präsentiert am Samstag im M-Eins in Aichach sein neues Album. Warum es keine zwei Meinungen dazu gibt.

Von Sebastian Richly

Zugegeben – es ist für eine Kleinstadt wie Aichach etwas Besonderes, wenn ein überregional bekannter Musiker zu Gast ist. Doch braucht die Paarstadt die Aufmerksamkeit um jeden Preis?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Mit Sänger Nico Santos landeten die Betreiber des M-Eins zur Neueröffnung einen Coup. Auch Rapper Kollegah hat viele Fans, was allein schon die rund 700.000 verkauften Alben belegen. Über die Musik kann man streiten, bei den Texten gibt es aber keine zwei Meinungen. Im Genre Deutschrap geht es zwar härter zu als in anderen Musikrichtungen und die Maßstäbe sind andere. Wenn es um Antisemitismus und Rassismus geht, sollten sich die Fans Gedanken machen, ob sie das unterstützen möchten. Nicht umsonst gaben viele Musiker ihre Auszeichnungen nach der Echo-Verleihung 2018, bei der Kollegah den Preis für das beste Hip-Hop-Album erhalten hatte, zurück. Und nicht umsonst wurde der wichtigste deutsche Musikpreis daraufhin abgeschafft. Eine Stadt untersagt Kollegahs Auftritt Nein, Aichach braucht die Aufmerksamkeit nicht um jeden Preis. Die baden-württembergische Stadt Rastatt hatte ein geplantes Konzert des 35-Jährigen übrigens aus genannten Gründen abgesagt. In Aichach gibt es zwar kein Konzert von Kollegah. Er stellt am Samstag nur sein neues Album vor. Er will sich also nur vermarkten. Ist das besser? Lesen Sie dazu den Artikel: Rapper Kollegah kommt ins M-Eins

Themen folgen