Brutgelege in Karlsfeld mutwillig zerstört: Polizei sucht nach Zeugen

Offenbar mutwillig haben Unbekannte ein Graugans-Gelege in Karlsfeld (Landkreis Dachau) zerstört. Die Polizeiinspektion Dachau bittet nun um Hinweise.

In Karlsfeld (Landkreis Dachau) haben Unbekannte ein Graugans-Gelege mutwillig zerstört. Wie die Polizei mitteilt, fand ein Spaziergänger am Montag das Gelege an einem kleinen Gewässer zwischen der Straße "Am Kreisbach" und dem Saubach. Von den dazugehörigen Vögeln war keine Spur. Bei genauerem Hinsehen stellte der Spaziergänger fest, dass die Eier mit Steinen zerstört worden waren.

Graugans-Gelege zerstört: Polizei Dachau bittet um Hinweise

Als mögliche Tatzeit kommt der Zeitraum von Samstag, 27. März, bis Montag, 29. März, infrage. Die Polizei Dachau sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt sie unter Telefon 08131/561-0 entgegen.

Lesen Sie dazu auch: