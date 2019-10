vor 28 Min.

Büchsenmacher und Landmaschinen-Mechatroniker sind top

Bayerns bester Büchsenmacher, Sebastian Tietz (links), und Georg Krammer, bester Landmaschinen-Mechatroniker im Freistaat, nehmen Sofia Baur, Kammersiegerin als Kosmetikerin in Schwaben, in die Mitte.

Zwei junge Gesellen aus dem nördlichen Landkreis gewinnen ihre Berufswettbewerbe auf Landesebene

Bayerns bester Büchsenmacher und der beste Land- und Baumaschinenmechatroniker im Freistaat kommen aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Lands und haben in Betrieben in ihren beiden Heimatgemeinden auch ihr Handwerk erlernt: Sebastian Tietz aus Kühbach bei STP Sport Target Pistol Prommersberger in der Marktgemeinde. Der Pöttmeser Georg Krammer war Auszubildender bei Hammerl Landtechnik.

Laut einer Mitteilung der Handwerkskammer haben sich insgesamt 21 Junghandwerker aus Schwaben – sie qualifizierten sich zuvor als Kammersieger – jetzt bei den Berufswettbewerben auf Landesebene durchgesetzt und damit für die Bundesausscheidungen qualifiziert. Die Landessieger wurden vom Bayerischen Handwerkstag (BHT) bei einer Feier in den Mainfrankensälen Veitshöchheim geehrt. Insgesamt waren es 103 Gesellen aus verschiedenen Handwerksberufen.

Die in Veitshöchheim ausgezeichneten Junghandwerkerinnen und Junghandwerker hatten sich je nach Beruf durch beste Prüfungsergebnisse, die Bewertung ihres Gesellenstücks oder in praktischen Wettbewerben gegen Mitbewerber aus ganz Bayern durchgesetzt. Der Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks wird jedes Jahr in rund 120 Ausbildungsberufen durchgeführt. Er soll die Leistungen des dualen Ausbildungssystems und dessen hohe Qualität in die Öffentlichkeit tragen.

Auf schwäbischer Ebene gab es 54 Kammersieger. Darunter auch ausgefallene Berufe wie Orgel- und Harmoniumbauer oder Keramikerin. Kammersiegerin wurde auch die Kosmetikerin Sofia Baur aus Mering. Sie ist bei Reviderm Skinmedics in Aichach ausgebildet worden. (AN)

