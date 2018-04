27.04.2018

CWG tritt 2020 wieder an

Neuwahlen bei der Aichacher Wählergemeinschaft: Echter bleibt Vorsitzender

Bei der Versammlung der Christlichen Wählergemeinschaft (CWG) Aichach und Ortsteile in Ecknach bestätigen die anwesenden Mitglieder ihre Führungsspitze. Von der Versammlung wurde der Beschluss gefasst, bei der Kommunalwahl 2020 wieder mit einer eigenen Stadtratsliste anzutreten.

Erich Echter, derzeit einziger Stadtrat der Wählerliste, bleibt Vorsitzender. Manfred Sießmair und Erich Eibl sind weiter gleichberechtigte Vertreter, der 65 Mitglieder zählenden Wählervereinigung. Im Amt bestätigt wurde auch Renate Gutmann als Finanzchefin und ihre Vertreterin Viktoria Achter. Schriftführer ist Bernd Kauder, dem Josef Sproger als Vertreter zur Seite steht. Zum erweiterten Vorstand gehört Jakob Ruf. Als Kassenprüfer wurden Gerhard Achter und Xaver Müller berufen.

Zu Beginn der Versammlung informierte Echter über Aktuelles aus dem Stadtrat und dem Bauausschuss. Informationen gab es über den momentanen Planungsstand für den Aus- und Umbau der Oberen Vorstadt. Die Ecknacher Mitglieder informierte Stadtrat Erich Echter, dass er gemeinsam mit Ecknachs Stadtratskollegen Manfred Huber (FWG) den Ausbau der Ecknacher Ortsdurchfahrt beantragt hat. Mittlerweile sind die finanziellen Mittel im Haushalt eingestellt. Der Ausbau findet in zwei Phasen statt. Der Kanal ist bereits repariert. Jetzt wird mit der Erneuerung der Wasserleitung begonnen, danach folgt die Asphaltierung.

Einig waren sich die Mitglieder, dass die Rücknahme der Straßenausbaubeitragssatzung durch die CSU-Fraktion im Landtag nur durch das eingeleitete Bürgerbegehren der Freien Wähler zustande kam. Die versprochenen Zuschüsse an die Kommunen für die Erneuerung von Straßen sei eine Wahlkampfaktion der CSU, so die CWG in einer Mitteilung. (AN)

