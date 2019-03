vor 47 Min.

Cabrio-Fahrer überholt riskant - Frau prallt deshalb mit Auto gegen Baum

Der Fahrer eines weißen Mercedes Cabrio überholt bei Sand riskant. Eine Frau muss deshalb ausweichen. Ihr Auto prallt gegen einen Baum. Der Verursacher fährt einfach weiter

Der Fahrer eines weißen Mercedes-Cabriolets hat am späten Mittwochnachmittag bei Sand einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Dabei hat eine 30-jährige Frau leichte Verletzungen erlitten.

In einer unübersichtlichen Kurve riskiert der Mercedesfahrer ein Überholmanöver

Wie die Aichacher Polizei mitteilte, war der Mercedes-Fahrer gegen 16.50 Uhr auf der Staatsstraße 2381 von Sand in Richtung Thierhaupten unterwegs. Dabei überholte er das Auto der 30-Jährigen in einem unübersichtlichen Kurvenbereich. Als sich Gegenverkehr näherte, musste der Mercedes wieder einscheren. Das brachte die nachfolgende Frau in ihrem graufarbenen Seat Leon in die Bredouille. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste sie nach rechts ausweichen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und prallte damit gegen einen Baum.

Die Polizei hofft auf Hinweise auf den Fahrer des Mercedes-Cabrios

Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste sie ins Krankenhaus bringen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 15000 Euro. Der Fahrer des weißen Mercedes fuhr einfach weiter. Die Polizei Aichach hofft auf sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

