vor 27 Min.

Cathleen Witzenberger kommt mit „Pink Ribbon“-Tour durch Aichach

2000 Kilometer legen die Teilnehmer der „Pink Ribbon“-Tour mit dem Fahrrad durch ganz Deutschland zurück. Mit dabei ist wieder die Aindlingerin Cathleen Witzenberger. Die Tour führte erneut durch das Wittelsbacher Land. Die Aufmerksamkeit weiter auf die oft tödlich verlaufende Krankheit Brustkrebs zu lenken und dabei selbst etwas für die Gesundheit zu tun, ist das Anliegen von „Pink-Ribbon“. Die Organisation veranstaltet dazu zum achten Mal eine Charity-Radtour durch Deutschland in Form einer gedachten Schleife, dem Symbol der Organisation.

Das Team startete am Montag in München und fuhr in der ersten Etappe nach Nördlingen durch das Wittelsbacher Land und Aichach. Bei strömenden Regen wurde das Team in Aichach von Unterstützern der Aktion begrüßt und angefeuert. Von Nördlingen ging es nach Würzburg, Bad Nauheim, Meschede, Osnabrück, Bremen, Hamburg, Wittenberge, Aschersleben, Erfurt, Schweinfurt, Kirchberg an der Jagst, Reutlingen und Konstanz. Somit ist nach zwölf Etappen eine Wegstrecke von knapp 2000 Kilometern und über 12000 Höhenmetern zurückgelegt worden.

Die Aindlinger Hobbyfahrerin Cathleen Witzenberger und das Team um Sven Frommhold, Thomas Kopp und Team-Betreuer Klaus Rother finden es gut, dass durch ihr Hobby auch was Gutes getan werden kann. Jeder kann sich anschließen und eine Etappe oder auch eine kurze Strecke mitfahren.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.pinkribbon-deutschland.de/radtour/2019-tour-tagebuch. (AN)

