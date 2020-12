vor 33 Min.

Corona: Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz?

Das Robert-Koch-Institut meldet über die Feiertage sinkende Werte. Die Zahlen sind allerdings mit Vorsicht zu betrachten.

Sinkt im Wittelsbacher Land die Sieben-Tage-Inzidenz? Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) schon. Nach den Meldungen des Instituts stieg der Wert von 131,4 am Mittwoch am Donnerstag ( Heiligabend) zunächst auf 161,9. Am ersten Weihnachtstag am Freitag lag er bei 135,2, am zweiten Weihnachtstag am Samstag bei 124,8. Am Sonntag geriet sie mit 97,3 sogar wieder unter die 100er-Marke. Allerdings gibt es derzeit offenbar immer wieder Verzögerungen bei der Datenübermittlung. Darauf weist auch das RKI auf seiner Internetseite hin. Über die Feiertage werden zudem weniger Testergebnisse übermittelt.

Zahlen "hängen geblieben"

Dass die Werte derzeit mit Vorsicht zu betrachten sind, war bereits am vergangenen Wochenende erkennbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz des RKI passte nicht zu den Zahlen, die das Landratsamt Aichach-Friedberg bekannt gab. Das Landratsamt führte das darauf zurück, dass offenbar Zahlen "unterwegs hängen geblieben" sein könnten. Der Meldeweg geht vom Landratsamt über das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zum RKI. Dazu kommt eine Software-Umstellung beim Gesundheitsamt. Vom Landratsamt Aichach-Friedberg gab es am Wochenende keine aktuellen Zahlen. (bac)

