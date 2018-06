08:57 Uhr

Cristiano Ronaldo spaltet Tipper im Raum Aichach

Bei der Fußball-WM rollt seit Donnerstag der Ball. Am Freitag trifft Portugal im spannenden Nachbarschaftsduell auf Spanien. Wie unsere Kandidaten tippen.

Der Ball rollt seit Donnerstag. Das WM-Spiel am Freitagabend ist gleich ein Klassiker: Europameister Portugal gegen Ex-Weltmeister Spanien. Das ist nicht nur ein Nachbarduell der iberischen Halbinsel, sondern auch ein Muss für zwei diametral unterschiedliche Gruppen: Cristiano Ronaldo heißt der große Fanspalter. Denn zum portugiesischen Exzentriker und Stürmerstar hat eigentlich jeder Fußballzuschauer eine klare Meinung.

Das spielt sicher eine Rolle für die Prognosen unserer acht „Tipp-Gemeinschaften“, wie auch der Blitz-Trainerrausschmiss der Spanier. Die Aichacher Nachrichten lassen ja wieder Teams WM-Begegnungen voraussagen. Für einen „Volltreffer“ (also ein völlig exaktes Ergebnis) gibt es drei Punkte. Für die richtige Tendenz (also Sieg einer Mannschaft, Niederlage oder Unentschieden richtig vorausgesagt) holt sich der Mitspieler einen Punkt für seine Truppe. Fußball-Sachverstand ist sicher hilfreich, aber Bauchgefühl-Tipps sind nicht unbedingt schlechter. In erster Linie geht es bei unserem Weltmeister-Tipp-Spiel natürlich um den Spaß, aber auch wieder um einen guten Zweck. Das Gewinnerteam erhält nämlich als Geldpreis 250 Euro von den Aichacher Nachrichten. Die werden dann an eine soziale Einrichtung im Wittelsbacher Land nach Wahl des Siegers gespendet. (cli)

Portugal – Spanien

Team Bürgermeister: Alfred Rappel 0:2, Bürgermeister Rehling

Team Geistliche: Max Bauer 1:1, Pfarrer Affing

Team Frauen: Heidi Bentele 1:2, Hilfe für Kinder aus Tschernobyl

Team Gastwirte: José Barrera 2:3, Tio Pepe in Aichach

Team Aichacher Nachrichten: Claudia Klimes 1:2, AN-Sekretariat

Team Recht und Ordnung: Michael Sieber 1:1, Feuerwehrkommandant Aichach

Team Nicht-Fußballer: Harald Fitzke 1:1, Tischtennistrainer TSV Pöttmes

Team Fußballer: Jochen Selig 1:3, Abteilungsleiter VfL Ecknach

Themen Folgen