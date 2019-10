Damit Aichachs Geschäftswelt lebendig bleibt

Aichach hat eine lebendige Innenstadt mit einem vielfältigen Einzelhandel wie hier am Unteren Stadtplatz. Damit das so bleibt, ist jetzt das Einzelhandelskonzept fortgeschrieben worden. Es umfasst auch die Liste der Waren, die nur in der Innenstadt verkauft werden dürfen, die sogenannte „Heinritz-Liste“.

Bild: Erich Echter