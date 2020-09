vor 17 Min.

Das Jugendparlament in Pöttmes will einen Neustart wagen

Jugendbeauftragter Dominik Fischer und Mitstreiter wollen das Jugendparlament in Pöttmes wiederbeleben. Am 14. September gibt es ein Treffen für Interessierte.

Von Nicole Simüller

In Pöttmes nimmt ein neues Jugendparlament seine Arbeit auf. Derzeit zählt das Gremium acht Mitglieder. Doch der Kreis soll noch erweitert werden. Das teilte der neue Jugendbeauftragte der Gemeinde, Dominik Fischer, mit. Bereits in den vergangenen Wochen hätten sich einige Pöttmeser Jugendliche bereit erklärt mitzumachen. Fischer hofft, dass sich weitere motivierte junge Leute im Alter von 15 bis 25 Jahren aus allen Ortsteilen anschließen. Auch in den vergangenen Jahren hatte es in Pöttmes ein Jugendparlament gegeben. Um das Gremium war es zuletzt ruhig geworden. Wie der Neustart aussehn soll.

Der zum jetzigen Zeitpunkt erst kommissarisch gewählte Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden Manuel Perkhammer, der Zweiten Vorsitzenden Anna Graser sowie Schriftführer Lukas Hopf. Fischer kündigt an: „Gerne würden wir dann, wenn mehr Mitglieder dabei sind, wieder Neuwahlen machen, damit jeder, der möchte, auch die Chance bekommt, sich aufstellen zu lassen.“ Einstweilen stehe Gemeinde-Jugendpfleger Chris Baumer „mit Rat und Tat zur Seite“.

Jugendparlament trifft sich am Montag im Pöttmeser Rathaus

Am Montag, 14. September, ab 19 Uhr soll mit einem Treffen im Pöttmeser Rathaus der Grundstein für ein Jugendparlament gelegt werden, das sich in den nächsten Jahren für die Belange der Jugend in der Gemeinde Pöttmes einsetzt – auch im Gemeinderat. Ziel ist laut Fischer außerdem, „interessante Projekte und Veranstaltungen“ zu organisieren. „Dafür brauchen wir natürlich Mitglieder aus allen Ortsteilen der Gemeinde, um auch alle Anliegen der Jugendlichen in der Gemeinde angehen können.“ Erste Projekte seien bereits geplant beziehungsweise in die Wege geleitet worden. Dazu zählt zum Beispiel eine Ferienjobbörse.

Zu dem Treffen am Montag, 14. September, haben nach Fischers Angaben auch Bürgermeister Mirko Ketz (CSU) sowie Zweiter Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) ihr Kommen angekündigt. Ein Flugblatt für die Veranstaltung soll diese Woche in der Schule verteilt werden. Die Initiatoren hoffen, mit den Zuhörern ins Gespräch zu kommen und neue Mitstreiter aus verschiedenen Ortsteilen und Altersgruppen zu gewinnen. An dem Abend sollen außerdem ein Treffen mit einem politischen Entscheidungsträger sowie Ausflüge und gemeinsame Aktionen geplant werden. Die Zuhörer können und sollen eigene Vorschläge einbringen. Bürgermeister Ketz will außerdem Fragen beantworten.

