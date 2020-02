27.02.2020

Der Hüter eines Pfauenpaares

Seinen 80. Geburtstag hat Uli Pfleiderer aus Gallenbach (Stadt Aichach) gefeiert. Das Ziel des Jubilars ist es, wie er sagt, wie seine Eltern 99 Jahre Lebensjahre zu erreichen. In München aufgewachsen, interessierte sich Uli Pfleiderer für Pfauen und deren Mentalität. Er beherbergt seit Jahrzehnten ein Pfauenpaar. Weiterhin sammelt er Oldtimer und freut sich ganz besonders über seinen „Willys Overland“, der genauso alt ist wie der Jubilar und auf den er mächtig stolz ist.

„Vor 50 Jahren war ich Gründungsmitglied der „Hot Dogs“, spiele Banjo und alles was Saiten hat“, erzählt der Vollblutmusiker lachend. Jeden ersten Samstag im Monat ist er beim Bayern1-Stammtisch. Weiterhin erfreut sich der Jubilar an seiner Eisenbahnanlage. Die Sommermonate verbringt Pfleiderer auf seinem Schiff in Kroatien, er liebt dort die Natur und taucht gerne.

Uli Pfleiderer hat Feinmechanik und Optik studiert. Als er im Raum Aichach sesshaft wurde, begann er sich auch für Kameras und Objektive und dazugehörige optische Gerätschaften zu interessieren. 2014 kam er dann zum Aichacher Fotoclub. Eine Tagesfahrt in die Fränkische Schweiz beschreibt er als sein schönstes Erlebnis mit seinen Fotocluberern. (AN)

Themen folgen