vor 17 Min.

Deutsch und Mathe in der Turnhalle

Morgen starten am Deutschherren-Gymnasium die Abitur-Prüfungen. Was besonders ist

Am morgigen Dienstag starten in Aichach wie in ganz Bayern die Abiturprüfungen. Mit Deutsch geht es los. Fünf Stunden haben die Schüler des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) der Jahrgangsstufe Q12 Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten. Fach Nummer zwei ist Mathematik, das am Freitag, 3. Mai, folgt.

Dafür sind viereinhalb Stunden vorgesehen. Beide Fächer sind Pflichtfächer. Am 8. Mai folgt als drittes und letztes schriftliches Fach das Wahlfach, wie etwa Geografie. Ausgenommen ist Französisch, das am 10. Mai stattfindet. Rund 100 Schüler des DHG absolvieren die Prüfungen.

Dass die Abiturprüfungen kurz nach den Osterferien stattfinden, sei für das Gymnasium kein Problem, sagt der stellvertretende Schulleiter Frank Schweizer. „Das Abitur nimmt einen breiten Zeitraum ein und findet immer zwischen Ostern und Pfingsten statt“, sagt er. Der Mathe- und Physiklehrer beaufsichtigt die Prüfungen. Sie finden in der Turnhalle des Gymnasiums statt. „Das ganze Kollegium ist im Einsatz“, sagt Schweizer. Das seien etwa 70 Lehrer.

Die Aufgaben erhält das Gymnasium vom bayerischen Kultusministerium, das diese ausarbeitet. Die mündlichen Prüfungen, die Kolloquien, finden zwischen dem 20. und 31. Mai statt. Nachprüfungen sind für die erste Juni-Woche angesetzt. Der Abiball des DHG soll am 28. Juni stattfinden.

Schweizer kann sich noch an sein eigenes Abitur erinnern. Er hat es 1998 abgelegt und hatte damals eine größere Wahlfreiheit als die Schüler heute. Bei ihm ging es mit Englisch los, ehe die Leistungskurse Mathe und Physik anstanden. Sein viertes Fach war Geschichte. „Die Abizeit ist eine besondere Zeit“, sagt er. Als Lehrer sei es schön, Schüler von der fünften Klasse bis zum Abitur im Team zu begleiten.

Besonders sei diese Phase Schweizer zufolge auch, weil viele Lehrer mit den Korrekturen der Prüfungen beschäftigt seien, zusätzlich zu ihrem normalen Pensum. Dass Schüler nervös seien, kann Schweizer nachvollziehen. „Wenn sie aber die Aufgaben sehen und beginnen, zu arbeiten, legt sich das wieder.“

Der Lehrer aus Friedberg, der seit 2018 am DHG tätig ist, hofft, dass alle Schüler das Abitur packen. „Wenn sie die Zulassung geschafft haben, sollte es auch mit den Abiturprüfungen klappen“,sagt er. (phis)

AZ-Prüfungswoche Die Abiturienten müssen ihr Wissen unter Beweis stellen – unsere Leser dürfen es: Wir starten mit Ihnen in die große „AZ-Prüfungswoche“. Die ganze Woche lang gibt es jeden Tag einen neuen Test. Los geht es heute mit Chemie. "Seite 44 und 38.

