00:35 Uhr

Diamantene Hochzeit gefeiert

Doppelten Grund zum Feiern hatte Familie Richter aus dem Aindlinger Ortsteil Pichl. Zunächst feierte Karl Joachim Richter seinen 85. Geburtstag. Wenige Tage später beging er mit seiner Frau Waltraud die diamantene Hochzeit. Dazu gratulierte auch Aindlings Zweite Bürgermeisterin Gertrud Hitzler.

Die Richters haben noch die schweren Bombenangriffe in Leipzig erlebt. 1957 trafen sie die Entscheidung, in den Westen zu gehen. Für Karl Joachim war die Flucht kein großes Problem. Er kehrte nach einer genehmigten Dienstreise nach München von dort nicht mehr in seine Heimat zurück. Seine damalige Freundin Waltraud folgte ihm einige Zeit später. Auch ihre Reise in den Westen war unproblematisch. „Wir haben hier mit Null angefangen“, erinnert sich das Paar. Für Waltraud war das Heimweh nach ihrer Großfamilie viele Jahre ihr ständiger Begleiter. Später sorgte ihre Schwester dafür, dass jährlich ein Besuch in Leipzig stattfinden konnte. Das war nicht ganz ungefährlich, ist aber immer gut gegangen. 1958 heiratete das Paar in München. Nach einigen Jahren in Puchheim bauten die Richters einen Bungalow in Pichl, das zu ihrer Heimat wurde.

Richter machte in München seine Meisterprüfung und arbeitete als selbstständiger Malermeister bis zu seiner Pensionierung. Seine künstlerische Ader verschaffte ihm viele Kontakte und Aufträge unter anderem von jüdischen Kunden.

Das Ehepaar hat eine Tochter, die im Nebenhaus wohnt, und einen Sohn. (peka)