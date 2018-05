29.05.2018

Diebstahl: 100000 Euro Beute

Unbekannte brechen Überseecontainer auf geparktem Sattelzug bei Unterwittelsbach auf und stehlen Fitnessgeräte

Einen schadensträchtigen Diebstahl meldet die Aichacher Polizei: Waren im Wert von etwa 100000 Euro haben bislang Unbekannte am Wochenende aus einem Überseecontainer bei Unterwittelsbach (Stadt Aichach) gestohlen.

Laut Polizeibericht war der Überseecontainer auf einen Sattelzug geladen, den ein 51-jähriger Aichacher am Freitagabend gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreisstraße AIC 30 zwischen Aichach und Unterwittelsbach geparkt hat. Als er am Montagmorgen gegen 6 Uhr zu dem Lastwagen zurückkehrte, fiel dem 51-jährigen Fahrer auf, dass der verplombte Container aufgebrochen worden war. Aus dem Container fehlen nach bisherigen Erkenntnissen über 400 originalverpackte Vibrationsplatten (Fitnessgeräte) der Marke „Vibroshaper E 380“ im Gesamtwert von etwa 100000 Euro.

Für den Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter mehrere Transporter oder einen größeren Lastwagen benutzt haben. Wer Hinweise geben kann, soll sich an die Polizeiinspektion Aichach wenden, Telefon 08251/8989-10. (bac)

