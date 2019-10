vor 33 Min.

Drei Komponisten mit einer Verbindung nach Wien

Ensemble Vitilo mit dem Aichacher Georg Arzberger bringt ein seltenes Zusammenspiel auf die Bühne

Von Alice Lauria

Joseph Rast von Arzberger Classics bringt es auf den Punkt: Zu einem Abend der besonderen Kammermusik gehört manchmal auch einiges an Glück, um die Musiker zur rechten Zeit am rechten Ort zusammenzubringen. So wurde für den Abend der Kammermusik am Samstagabend im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach einiges in Bewegung gesetzt und glückte meisterlich trotz einiger Widrigkeiten.

Violinist und Erster Konzertmeister des Bayerischen Staatsorchesters, David Schultheiß, hatte am Vorabend einen Auftritt im Norden der Republik und wurde extra eingeflogen. Cellistin Katerina Giannitsioti kam schwanger auf die Bühne. Hornist Pascal Deuber befand sich im Heimaturlaub in der Schweiz und wurde extra zurück gebeten, während Klarinettist und Organisator des Abends in Aichach, Georg Arzberger, sich kurz vor dem Konzert beim Bau eines Spielzeughauses für seine Söhne am Finger verletzte. Zum Glück für das Aichacher Publikum konnte das Konzert aber wie erwartet stattfinden. Gemeinsam mit dem Münchner Pianisten Julian Riem bilden die fünf Musiker das Ensemble Vitilo. Das selten zu hörende Zusammenspiel dieser fünf Instrumente allein ist schon ein musikalischer Höhepunkt. Dieser wird nur von der Auswahl der Werke für den Abend übertroffen.

Vom österreichischen Komponisten Franz Schreker wird zu Beginn des Abends die Pantomime „Der Wind“ für Violine, Violoncello, Klarinette, Horn und Klavier vorgetragen. Dieses Stück nach einer Dichtung von Grete Wiesenthal beschreibt akustisch hervorragend den Wind vom anfangs lauen Lüftchen bis hin zu Baum abknickenden Sturm. Die Werke Schrekers waren über Jahre in Vergessenheit geraten, erfreuen sich aber nach und nach wieder größerer Beliebtheit. Auch für den in Aichach geborenen und in Sielenbach aufgewachsenen Ausnahmemusiker Georg Arzberger war es das erste Mal, dass er dieses Stück Schrekers in einem Konzert zum Besten gab. Das Trio in Es-Dur für Horn, Violine und Klavier von Johannes Brahms führt den Abend fort. Geschrieben für die Instrumente, welche Brahms selbst als Kind erlernte, und während einer Zeit, in der er den Tod seiner Mutter zu verkraften hatte, klingen in diesem sehr persönlichen und romantischen Stück neben der düsteren Trauer auch fast schon triumphale heitere Passagen vor einem furiosen Ende.

Wieder zu fünft folgt das letzte Werk des Abends, das Quintett D-Dur für Violine, Klarinette, Horn, Violoncello und Klavier des eher unbekannten Komponisten Zdenek Fibich aus dem Jahr 1893. Als Schüler von Bedrich Smetana gilt er neben demselben und Antonin Dvorak als einer der bedeutendsten tschechischen Komponisten. Ein kurzweiliges und abwechslungsreiches, charmantes Stück.

Alle drei Komponisten hatten zeit ihres Lebens eine Verbindung nach Wien, so klingt laut Georg Arzberger beispielsweise in Fibichs Quintett der „Wiener Schmäh“ mit. Für Arzberger ist das Schöne bei seinen Konzerten in der Aichacher Heimat die besondere Atmosphäre und die Nähe zum Publikum im Pfarrzentrum. „Die Begeisterung des Publikums für uns ist schön zu sehen“, sagte er. Von Karlsruhe weg, hat es ihn wieder näher in die Heimat gezogen: Vor Kurzem hat er eine Professur für Klarinette an der Hochschule für Musik und Theater München übernommen. Zum Ensemble Vitilo befragt, sagt er: „Mit David Schultheiß verbindet mich schon seit Jahren eine besondere Freundschaft.“ Aber auch die anderen Musiker hebt er hervor: „Es ist immer wieder schön, in dieser Truppe zu spielen.“

