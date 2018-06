19.06.2018

Drei Strecken führenrund um Edenhausen

Wandertage am Wochenende in Aindling

Nach den Wandertagen in Ruppertszell führt die Wandergruppe Aindling am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juni, den 23. internationalen Wandertag in ihrer 25-jährigen Vereinsgeschichte durch. Gestartet wird an beiden Tagen jeweils von 7 bis 12 Uhr, Zielende ist jeweils um 15 Uhr.

Für die Wanderer stehen dabei Strecken mit einer Länge von sechs, elf und 20 Kilometer zur Auswahl. An den Kontrollstellen wird zur Stärkung kostenlos Tee angeboten. Auch der Hunger kann dort gestillt werden. Die Wandertage finden diesmal wieder später statt, weil sich die erhofften Synergieeffekte durch die Vorverlegung im vergangenen Jahr nicht eingestellt haben, so der Verein.

Start und Ziel befinden sich wieder in der Stegmannhalle in Edenhausen. Die beiden kürzeren Strecken verlaufen überwiegend durch den schattigen Mischwald des Edenhausener Forstes.

Die 20-Kilometer-Strecke führt zudem über den Bergrücken zwischen Aindling und dem Edenhausener Tal, vorbei am historischen Bußberg hoch über Aindling. Von hier bietet sich ein schöner Rundblick. Mit der Vorbereitung der Wandertage ist der Vorstand seit Monaten beschäftigt. Der Endspurt beginnt am Donnerstag, 21. Juni, um 9 Uhr mit der Gestaltung der Halle und den Streckenarbeiten. Der Vorstand bittet um tatkräftige Unterstützung. (AN)

