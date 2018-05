00:32 Uhr

Ein Engel kommt nach Schrobenhausen

Das Pegasus-Theater steht in den Startlöchern für seine Inszenierung in der Maria-Ward-Realschule

In wenigen Tagen ist es so weit: Am Mittwoch, 9. Mai, öffnet das Pegasus-Theater wieder seine Pforten. Gespielt wird in diesem Jahr die Komödie „Ein Engel kommt nach Babylon“ von Friedrich Dürrenmatt.

Nach einem intensiven Probenwochenende laufen im Augenblick die letzten Vorbereitungen für das neue Stück. Das von Gott gesandte Mädchen Kurrubi weiß nun noch trauriger zu seufzen, weil ihr Geliebter sie nicht erhört. Der König Nebukadnezar, im Kampf gegen seinen Vorgänger Nimrod, feilt derweil an seinen Einsätzen im Synchronsprechen. Und während die Dichter unter den gestrengen Augen des Polizisten Nebo noch lieblicher dichten und Arbeiter sich ganz fürchterlich mit ihren Frauen streiten, spielen sich Politiker und Kirchenhoheiten unentwegt die Bälle der Verantwortung zu. Alles ganz normal?! Der Engel ist unterdessen noch immer ganz entzückt von den Wundern der Erde und macht große Augen. Die fantasievollen Kostüme aus Karin Oberachers Hand sind fast fertig, der Bühnenbau ist in vollem Gange. Requisiten finden ihren Platz, und die Maske steht mit Bärten und theatralischem Make-up parat.

Der Konzertsaal der Maria- Ward-Realschule Schrobenhausen wird noch herausgeputzt und wartet auf den Einzug des Pegasus-Teams am kommenden Wochenende, wenn die letzten Proben vor Ort stattfinden.

Und bis dahin nutzt Regisseur Ferdinand Kreitmair mit Unterstützung von Elena Ludwig und Alexander vom Stein jede freie Minute für den Feinschliff an den Szenen.

Die Premiere findet am Mittwoch, 9. Mai, um 20 Uhr in der Maria-Ward Realschule statt. Weitere Aufführungen folgen am Donnerstag, 10. Mai (Christi Himmelfahrt), um 11 Uhr und um 18 Uhr, am Freitag, 11. Mai, um 19.30 Uhr, am Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. Mai, um 11 Uhr und um 18 Uhr. (AN)

Karten gibt es im Internet mit Platzreservierung auf der Seite www.pegasus-theater.de, telefonisch unter 08251/2046046 oder per E-Mail an karten@pegasus-theater.de.