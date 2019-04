11:47 Uhr

Einbrecher beim Juwelier und in der Autowaschanlage in Aichach

Die Polizei Aichach hofft auf Hinweise bei zwei Einbrüchen in Aichach am Wochenende. (Symbol)

Am Wochenende brechen Unbekannte in ein Juweliergeschäft am Stadtplatz in Aichach ein. Sie machen Beute. Ebenso wie weitere Täter im Büro einer Autowaschanlage.

Zwei Einbrüche in Aichacher Geschäften meldet die Aichacher Polizei vom Wochenende. Betroffen waren eine Autowaschanlage und ein Juweliergeschäft. Der Unbekannte drückte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag (15 Uhr) bei der Autowaschanlage in der Schrobenhausener Straße ein Bürofenster auf. Aus dem Büro stahl der Unbekannte eine Börse mit etwa 120 Euro Münzgeld und drei Blöcke mit Waschmarken im Gesamtwert von knapp 190 Euro. Er richtete einen Sachschaden von etwa 200 Euro an.

Beim Juwelier stehlen die Einbrecher Schmuck aus Vitrinen

Der Einbruch beim Juwelier am Stadtplatz wurde am Sonntag gegen 4.50 Uhr verübt. Laut Polizei drangen die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster ein. Im Verkaufsraum stahlen sie aus einigen Vitrinen Schmuck in bislang unbekannter Höhe und verschwanden damit über den Tandlmarkt in unbekannte Richtung. Eine durch den Krach wach gewordene Zeugin konnte beim Blick durch das Fenster einen dunkelgekleideten, flüchtenden Täter erkennen. Zum Sach- oder Beuteschaden liegen aktuell noch keine Erkenntnisse vor. Hinweise an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

