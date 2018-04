20:27 Uhr

Einbruch am Mandichosee bei Merching

Auf dem Gelände der Seglervereinigung am Mandichosee trieb sich ein Einbrecher herum.

Ein Unbekannter drang in der Nacht auf Donnerstag in das Vereinsheim der Segler am Mandichosee auf. Neben einem geringen Bargeldbetrag aus der Getränkekasse nahm er vier Flaschen Sekt und eine ältere Kaffeemaschine mit. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

