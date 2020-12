18:00 Uhr

Eine 81-jährige Aichacherin segelt immer noch – aber nur ohne Männer

Plus Christine Baier hat schon auf der ganzen Welt gelebt und ist auch mit 81 Jahren noch aktiv und politisch engagiert. Ihr jährlicher Segeltörn ist Frauensache.

Von Alice Lauria

Sie lebte schon in Kanada, Hannover, Hamburg, Augsburg und München und verbrachte ein Jahr als "Granny-Au-Pair" in Neuseeland. Sie engagiert sich vielseitig ehrenamtlich, singt im Aichacher Liederchor, dessen Vorsitzende sie bis vor Kurzem war, und ist politisch seit 1982 bei den Grünen aktiv. Sie unternimmt lange E-Bike-Touren, geht gerne schwimmen und macht regelmäßig Frauen-Segeltörns in Kroatien. Die Rede ist von Christine Baier. Die 81-jährige Wahl-Aichacherin hat vielseitige Interessen und blickt auf ein bewegtes Leben zurück.

Christine Baier ist als Tochter einer Unternehmerfamilie in Hannover und Hamburg aufgewachsen. Mit ihrem ersten Mann entdeckte sie in Kanada ihre Liebe zum Segeln. Auch heute zieht es sie noch in ihr Blockhaus am Winnipegsee. Als ihr Mann mit nur 36 Jahren in den Rocky Mountains tödlich verunglückte, zog sie mit den damals zehn und fünf Jahre alten Söhnen zurück nach Deutschland.

Die 81-Jährige ist Ortssprecherin bei den Grünen in Aichach

Die Söhne leben heute in München und Frankfurt am Main. 1971 heiratete sie erneut, und ihr zweiter Ehemann brachte selbst drei Kinder in ähnlichem Alter mit in die Ehe. "Dann waren wir eine große Familie", sagt Baier lächelnd.

Die 81-jährige Christine Baier engagiert sich vielseitig und genießt das Leben in vollen Zügen. Bild: Alice Lauria

Seit 1982 engagiert sie sich aktiv bei den Grünen. Von 1984 bis 1990 war sie im Kreistag Aichach-Friedberg. Damals wohnte sie in Kissing. „Das war kein Honigschlecken, da waren die Grünen noch Außenseiter", sagt sie. Mittlerweile würde sie aber auch gerne etwas an die jüngeren Generationen abgeben.

Derzeit ist sie eine von vier Ortssprechern der Aichacher Grünen. „Ich möchte eigentlich, dass junge Leute nachkommen", sagt sie. Sie weiß aber auch, was ihre Parteikollegen an ihr schätzen. "Die greifen gerne auf meine Erfahrung und mein Wissen zurück", sagt sie, „aber ich finde, an vorderster Front müssten junge Leute sein." Seit der Kommunalwahl im März haben die Grünen auch in Aichach einige neue Mitglieder gewonnen.

Seit 2013 gehört Christine Baier dem Liederchor Aichach an

Als Baier 2013 nach Aichach kam, fing sie praktisch sofort im Liederchor an und wurde dort auch schnell zur Vorsitzenden. Das Amt hat sie vor Kurzem abgegeben, bleibt dem Liederchor aber als Sängerin erhalten. Wegen der Corona-Pandemie war es in den vergangenen Monaten schwierig, Chorproben abzuhalten. Pro Probe durften nur zwölf Sänger mit vier Metern Abstand gleichzeitig üben. Jetzt bremst der Teil-Lockdown den Chor wieder aus.

Baier betätigt sich auch sportlich. Sie unternimmt mitunter tagelange E-Bike-Touren. Ihre große Leidenschaft aber ist das Segeln. Früher hatte sie mit ihrem Mann ein eigenes Schiff, heute chartert sie lieber, denn „ein Schiff macht eine Menge Arbeit". Auf dem Ammersee übt sie gerne für ihren jährlichen Frauen-Segeltörn in Kroatien. „Männer werden nicht zugelassen", betont Christine Baier. „Die haben die Angewohnheit, alles in die Hand nehmen zu wollen und wollen keinen Küchendienst machen."

Mit ihrer Seniorengruppe übersetzt sie den Aichacher Stadtführer ins Englische

Im Aichacher Haus der Senioren engagiert sie sich in einer Englischgruppe. Mit dieser hat sie zum Beispiel den Aichacher Stadtführer für die Landesausstellung ins Englische übersetzt.

Aktiv ist sie auch für den Asylkreis. Einer türkischen Familie bringt sie Deutsch bei. Nachdem auch ihr zweiter Mann gestorben ist, ging sie für ein Jahr als "Granny-Au-Pair" nach Neuseeland und betreute dort Kinder in zwei verschiedenen Familien. Als nächstes Projekt würde die unternehmungslustige Rentnerin gerne im Seniorenbeirat tätig werden und sich für die Belange der älteren Aichacher Mitbürger einsetzen. Langweilig scheint es Christine Baier auf jeden Fall in nächster Zeit nicht zu werden.

