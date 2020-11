vor 53 Min.

Erstes Haus im Wohnpark Sudetenstraße in Aichach wächst

Plus Von vier Mehrfamilienhäusern, die in Aichach an der Sudetenstraße entstehen, ist das erste im Bau. Am Dienstag geht es im Bauausschuss um das zweite Gebäude.

Von Claudia Bammer

Zwei bis drei Wochen noch, dann soll das Erdgeschoss des ersten Gebäudes im Wohnpark Sudetenstraße fertig sein. Am Dienstag geht es im Aichacher Bauausschuss schon um den Bauantrag für das zweite Gebäude. Zwei weitere Mehrfamilienhäuser folgen in dem etwa 8500 Quadratmeter großen Bereich zwischen Sudetenstraße, St.-Helena-Weg und dem Einkaufsmarkt Hit an der Franz-Beck-Straße. Alle vier Gebäude haben vier Etagen und eine Tiefgarage. Insgesamt sollen im Wohnpark Sudetenstraße fast 130 Wohnungen entstehen.

Bezugsfertig sei das erste Haus voraussichtlich zum Januar 2022, sagt Adolf Maria Springer. Der Architekt aus Pfaffenhofen an der Ilm plant den Wohnpark für die Aktoris GmbH, die Immobiliengesellschaft der früheren Meisinger AG.

Beim ersten Gebäude im Wohnpark Sudetenstraße sind die Bauarbeiten gut im Zeitplan. Bild: Erich Echter

Etwas verändert hat sich der Zeitplan. Eigentlich sollte zunächst die Straße von der Sudetenstraße in Richtung Franz-Beck-Straße und etwa 75 Parkplätze an der Sudetenstraße gebaut werden. Weil in dem Bereich die Bodensanierung nicht rechtzeitig abgeschlossen war, sei das zurückgestellt worden, so Springer. In dem Bereich befanden sich früher Werkshallen der Firma Meisinger mit einer Verzinkerei.

Unwägbarkeiten durch Corona beim Bau in der Sudetenstraße

Jetzt wurde dieses Jahr im Sommer zunächst mit dem Bau des ersten Gebäudes begonnen. Trotz der Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie liege man gut in der Bauzeit, sagt Springer. Genehmigungs- und Entscheidungsprozesse dauerten oft länger, manchmal gebe es Lieferprobleme. Immer wieder mal komme es vor, dass in Firmen ein Mitarbeiter positiv getestet oder in Quarantäne ist. "Man hat dauernd Unwägbarkeiten", sagt Springer. Da brauche man öfter mal einen Plan B. Bis jetzt klappe das gut.

In zwei bis drei Wochen soll die Decke auf das Erdgeschoss kommen, im Frühjahr 2021 der Rohbau fertig sein - vorausgesetzt, es gibt keinen strengen Winter, der die Bauarbeiten für Wochen lahm legen könnte. Parallel zum Innenausbau sollen im dritten und vierten Quartal 2021 der Parkplatz und die Straße in Richtung Einkaufsmarkt Hit gebaut und die Außenanlagen gestaltet werden. Möglichst bald soll mit dem Bau des zweiten Gebäudes begonnen werden, damit die Bewohner einen nutzbaren Innenhof haben. "Der Wunsch wäre noch 2021, spätestens Frühjahr 2022", sagt Springer.

Während in den drei folgenden Gebäuden ausschließlich Wohnungen entstehen, ist im ersten Gebäude etwa die Hälfte der Gesamtnutzfläche von 2800 Quadratmetern für Gewerbe bestimmt. Von den neun Gewerbeflächen seien laut Springer bis auf zwei bereits alle vergeben. Ein Büro belegt die Aktoris GmbH. Die 17 Wohnungen sind zwischen 37 und 123 Quadratmeter groß. Das Haus wird komplett im Eigentum der Aktoris GmbH bleiben. Mietverträge werden laut Springer frühestens im Frühjahr oder Sommer abgeschlossen.

Ob auch die jeweils etwa 35 Wohnungen in den drei weiteren Gebäuden vermietet oder doch verkauft werden, sei noch offen, so Springer. Das hänge vom Immobilienmarkt ab.

Bauland und Hühnerstall sind Themen im Aichacher Bauausschuss

Im Aichacher Bauausschuss steht noch eine ganze Reihe weiterer Themen auf der Tagesordnung. Unter anderem geht es um die Ausweisung von Bauland "Nördlich der Leonhardstraße" in Oberbernbach und auf einem Grundstück in Gallenbach "Zwischen dem Kiefernweg und dem Sonnenhang".

So soll das erste Gebäude im Wohnpark Sudetenstraße aussehen. Im Vordergrund die Sudetenstraße, im Hintergrund sind die weiteren drei Gebäude schon angedeutet. Bild: Architekturbüro Springer

Bauvoranfragen gibt es unter anderem für den Bau eines Biolegehennenstalls mit Auslauf für 3000 Legehennen in Griesbeckerzell am Edenrieder Feld und für die Teilumnutzung eines Betriebsgebäudes an der Augsburger Straße in Wohnungen sowie für ein Mehrfamilienhaus an der Pfarrer-Steinacker-Straße in Ecknach und für eine Unterstellmöglichkeit für landwirtschaftliche Gerätschaften in Edenried.

Wie geht es beim Verwaltungsgebäude weiter?

Zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes geht es um die weitere Vorgehensweise. Auch die Planung für den Kindergarten Holzgartenstraße ist Thema, ebenso die Ausrüstung der Schulen mit CO2-Ampeln, die Entwicklung des Stadtgartens im Grünzug an der Paar und ein Antrag auf Tempo 30 in der Dachauer Straße und im Ecknacher Weg. Themen sind außerdem ein Bebauungsplan für ein Sondergebiet "Betreutes Wohnen" in Aichach-Nord, eine Änderung des Bebauungsplans "Photovoltaikanlage Froschham" sowie die Ortsrandsatzung "Südlich der Harthofstraße" Untergriesbach.

Die öffentliche Sitzung am Dienstag, 10. November, beginnt um 18.30 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13. Angesichts der umfangreichen Tagesordnung ist ein Fortsetzungstermin geplant für Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr.

