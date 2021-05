Fake-Anruf löst Feuerwehreinsatz in Zahling aus

Ein Unbekannter meldet einer Leitstelle in Hessen einen Brand im Obergriesbacher Ortsteil Zahling. Die alarmiert die Feuerwehr. Es gibt noch einen ähnlichen Fall.

Ein Fake-Anruf hat am Samstag zwei Feuerwehreinsätze ausgelöst. Eine bislang unbekannte Person meldete gegen 22.50 Uhr der Leitstelle Groß-Gerau ( Hessen) ein brennendes Gebäude an der Aichacher Straße in Zahling (Gemeinde Obergriesbach). Die Feuerwehr-Leitstelle Augsburg meldete den vermeintlichen Brand den Feuerwehren im Raum Zahling und Obergriesbach.

Unbekannter löst weiteren Feurwehreinsatz aus

Wie die Polizei berichtet, konnte in Zahling jedoch kein Feuer festgestellt werden. Spätere Recherchen ergaben, dass derselbe unbekannte Anrufer im Laufe der Nacht einen weiteren Feuerwehreinsatz in Neustadt an der Aisch (Mittelfranken) auslöste. Die Polizei Hessen hat die Ermittlungen wegen „Missbrauch von Notrufen“ aufgenommen. (kneit)

