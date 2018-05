vor 37 Min.

Fast alle Grünen stehen zu Pallotti-Neubau

Vier von fünf Mitgliedern der Fraktion im Kreistag Aichach-Friedberg sehen dazu derzeit keine Alternative. Die Aichacherin Magdalena Federlin schon.

Die Grünen im Kreistag Aichach-Friedberg stehen laut einer Mitteilung mehrheitlich hinter den Plänen für einen Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg. Dies betonen die vier Kreisräte Katrin Müllegger-Steiger, Marion Brülls, Claudia Eser-Schuberth und Klaus Becker in einer gemeinsamen Presseerklärung der Fraktion mit insgesamt fünf Mitgliedern. Nicht unterzeichnet hat das Schreiben Kreisrätin Magdalena Federlin aus Aichach.

Die Kreistagfraktion der Grünen setze sich seit Bekanntwerden der Neubaupläne mehrheitlich für eine offene Form der Förderschule ein, so ihre vier Kollegen. So sei die Fraktion 2016 nach Kempten gefahren und habe die Agnes-Wyssach-Schule besucht und sich bei der Leitung über das Konzept für einen schulartübergreifenden Unterricht kundig gemacht. „Auf unsere Anregung hin hat zwischenzeitlich auch der Kreistag die Schule besichtigt“, berichten sie. Für die Grünen sei es wichtig, den Kindern vor Ort die besten Bedingungen zu schaffen, die jedem Kind die Förderung zukommen lässt, die es benötigt: „Es ist auch unser Wunsch, ein gemeinsames Lernen und Leben zu ermöglichen.“ Für den Kreis sehen die Grünen gerade auch durch den Ort des Neubaus am Rande des Friedberger Volksfestplatzes eine Chance, die Zusammenarbeit der Schulformen auch räumlich leichter zu ermöglichen. „Solange es vonseiten der Staatsregierung nicht möglich gemacht wird, allen Kindern eine individuelle Förderung in den Regelschulen zukommen zu lassen, kann auf Förderschulen nicht verzichtet werden“, heißt es weiter: „Eine Abschaffung ohne wirkliche Alternative würde bedeuten, Kinder und Eltern im Stich zu lassen, dies wollen wir nicht. Vielmehr sehen wir durch den Neubau eine Chance, auch im Kreis Aichach-Friedberg neue Wege zu gehen.“

Wie berichtet, hat Federlin als einziges Mitglied des Kreistags den Neubau der Vinzenz-Pallotti-Schule in einer Sitzung vor drei Wochen abgelehnt. Gleichzeitig läuft seit Wochen eine intensive Diskussion in Leserbriefen und öffentlichen Beiträgen über ihre dezidierte Meinung zu Förderschulen. Die Grünen-Kreisrätin hatte zuvor in einer Ausschusssitzung des Kreistags von einer „Menschenrechtsverletzung“ der Schüler gesprochen, wenn sie an der Förderschule unterrichtet würden. Die hätten nämlich den Anspruch, trotz ihrer Einschränkungen eine Regelschule zu besuchen. Mit einem Neubau werde diese Schulform aber sozusagen zementiert und der Inklusionsgedanke nicht weitergebracht. In der Folge meldeten sich eine Reihe von Eltern, ehemaligen Schülern und Lehrern zu Wort, die sich zum einen gegen die Wortwahl Federlins verwehrten und zum anderen die Vorteile des Förderschulkonzepts für viele Kinder betonten.

Aber auch die Position Federlins wird unterstützt. Mit dem Verweis auf eine UN-Behindertenrechtskonvention, die auch in der Bundesrepublik gelte und seit zehn Jahren Gesetz sei. Alle Kinder hätten demnach das gleiche Recht, möglichst vor Ort beschult und gefördert zu werden. (AN, cli)

