Fensterheber klemmt: Autofahrerin landet im Graben

Eine 23-jährige Autofahrerin kommt frühmorgens in Weilach ohne Fremdbeteiligung von der Straße ab und landet mit ihrem Wagen im Graben. Die Ursache ist kurios.

Im Straßengraben ist eine Autofahrerin am frühen Dienstagmorgen in Weilach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gelandet. Wie die Polizei berichtet, war die 23-Jährige auf der Pfaffenhofener Straße gegen 4.45 Uhr in Fahrtrichtung Gerolsbach unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Straßengraben landete.

Beide Hände vom Lenkrad genommen

Als Unfallursache gab sie gegenüber den Polizeibeamten an, dass ihr elektronischer Fensterheber an der Fahrertür klemmte. Deshalb nahm sie beide Hände vom Lenkrad, um den Heber zu betätigen, so die Polizei.

Durch den Unfall wurde der Unterboden des Fahrzeugs leicht beschädigt, Fremdschaden entstand nicht. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (AZ)

