„Feuerwerksmusik“ zum Brexit-Chaos

Ein Herbstkonzert gab der Musikverein Kühbach in der Schiltberger Kirche St. Maria Magdalena.

Kühbacher Musikverein gibt Kirchenkonzert in Schiltberg

Ein stimmungsvolles Herbstkonzert gab an Kirchweih der Musikverein Kühbach in der Schiltberger Pfarrkirche St. Maria Magdalena. Das Konzert hätte eigentlich schon an Erntedank stattfinden sollen, doch Dirigent Joseph Rast meinte dazu scherzhaft: „Ohne Erntealtar haben wir viel mehr Platz.“ Nach ihrem feierlichen Einzug wurden die Kühbacher Musiker von Schiltbergs Geistlichem Pater Markus Szymula begrüßt.

Er freute sich ganz besonders, dass die Kühbacher Musiker immer im Herbst ein Konzert in Schiltbergs geben. Eingeleitet wurde der musikalische Nachmittag mit der „Sarabande I“ von Georg Friedrich Händel. Dann sangen alle gemeinsam das Lied „Erde singe, dass es klinge“. Weiter ging es mit der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel. Hier meinte Joseph Rat treffend, dieses Lied passt sehr gut zum momentanen Brexit-Chaos. Es folgte die Lieder „New Baroque Suite“ von Ted Huggins, das „Hallelujah“ von Leonard Cohen, „I will follow him“ von J. W. Stole und „Pavane in blue“ von Ted Huggins.

Dann durften die Besucher dieses Konzertes wieder alle gemeinsam mitsingen beim „Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit“. Den Schluss des etwa einstündigen Konzertes bildete das Lied „Fascinating Drums“ wiederum von Ted Huggins. (möd-)

