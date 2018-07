05:30 Uhr

Flogen beim Streit mit dem Nachbarn Holzscheite?

Zeugen verwickeln sich vor Gericht in Aichach bei Aussagen in Widersprüche und lassen mehr Fragen offen, als sie beantworten.

Von Gerlinde Drexler

Eine Geduldsprobe war es gestern für Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung, die Zeugen zu vernehmen. Es ging um einen Nachbarschaftsstreit. In dessen Verlauf soll der 45-jährige Angeklagte aus dem nördlichen Landkreis im September gegen 23 Uhr zwei Holzscheite in Richtung seines 57-jährigen Nachbarn geworfen haben. Der hatte davon zwar gar nichts mitbekommen, war aber von einem anderen Nachbarn darauf aufmerksam gemacht worden. Nach rund eineinhalb Stunden Verhandlung war vor allem klar, dass nichts klar war.

Die Anklage klang noch ganz einfach: Gegen 23 Uhr soll der Angeklagte an diesem Abend zwei etwa 30 Zentimeter große Holzscheite nach seinem Nachbar geworfen haben. Mit der Absicht, ihn zu treffen. Deshalb hatte der 45-Jährige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auch einen Strafbefehl über eine Geldstrafe in Höhe von 9600 Euro (120 Tagessätze à 80 Euro) erhalten. Gegen diesen legte er Einspruch ein, weshalb die Sache nun vor Gericht verhandelt wurde. Seine klare Aussage: „Ich habe das Holzscheit nicht geworfen.“

Danach fing es jedoch an, undurchsichtig zu werden. Wie der Angeklagte aussagte, sei er an diesem Abend in seinem Garten gewesen, um eine Marderfalle zu kontrollieren. Dann sei der 57-jährige Nachbar gekommen und habe eine Art Verhör darüber geführt, warum er sich im Garten aufhalte. „Wir sind laut geworden“, gab der Angeklagte zu. Was einen weiteren Nachbarn, einen 47-Jährigen, auf den Plan rief.

Mit jenem scheinen der Angeklagte und seine Familie schon länger über Kreuz zu sein. „Es gibt seit Jahren Streit in der Wohnanlage“, sagte der 45-Jährige aus. Unter anderem hatte er von dem 47-Jährigen bereits Abmahnungen erhalten, weil er „permanent Leute beleidigen und fotografieren“ solle. Auch habe dieser Nachbar eine Videokamera installiert, mit der er seinen Garten überblicken könne, so der Angeklagte. Nach dem angeblichen Vorfall mit dem Holzscheit eröffneten Frau und Tochter des 47-Jährigen außerdem ein Gewaltschutzverfahren gegen ihn. Es sei ein Hin und Her zwischen den beiden Familien in verschiedener Besetzung gewesen, erklärte Verteidiger Stefan Reinecke.

Eine Klärung des Falls war unmöglich

An jenem Abend Anfang September feierte die Familie des 47-Jährigen den Geburtstag seiner Frau. Woraufhin der Angeklagte wegen Ruhestörung die Polizei rief. Die Beamten konnten keine Ruhestörung feststellen, erfuhren dabei aber unter anderem von der Videokamera des Einen und den beiden Holzscheiten.

Vor Gericht erwies es sich als schier unmöglich, den Tathergang tatsächlich zu rekonstruieren. Die Marderfalle, die der Angeklagte angesprochen hatte, spielte kaum eine Rolle. Dafür die Tochter des 47-Jährigen, die nach Aussage des 57-jährigen Nachbarn in einer Ecke des Gartens gestanden und einen Schatten bemerkt hatte. Als sie schrie, sei er zu ihr hingelaufen und habe den 47-Jährigen hinter einem Busch stehend gefunden, so der 57-Jährige.

Der 47-Jährige sagte aus, seine Tochter sei ins Haus gelaufen gekommen und habe erzählt, dass der Angeklagte im Garten stehe und Fotos mache. Als er hinausging, habe er „eine Bewegung wahrgenommen und es hat klack gemacht“, sagte er aus. Dann sah er die beiden Holzscheite liegen. Bei der Polizei hatte er gesagt, er habe einen Arm gesehen, der das Holzscheit in Richtung des 57-Jährigen warf. Der hatte davon weder etwas gesehen noch gehört, glaubte aber seinem Nachbarn, dass die Holzscheite, die auf der Treppe lagen, nach ihm geworfen worden waren.

Das Ende vom Lied: Angesichts der vielen Widersprüche plädierte Staatsanwältin Katharina Horn für Freispruch. Dem schlossen sich auch der Verteidiger und Richter Walter Hell an. Hell sagte: „Eine Klärung war nicht möglich, die für eine Verurteilung ausreicht.“

