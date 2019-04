18.04.2019

Forum Zukunft formuliert Fragen und Forderungen

Was Arbeitskreise von Kommunalpolitikern in Kreistag, Stadt- und Gemeinderäten wissen wollen

Das Forum Zukunft 2019 ist Geschichte. Was bleibt aus der Nachhaltigkeitsveranstaltung auf Schloss Blumenthal beim Aichacher Stadtteil Klingen, sind sachbezogene Fragen und Forderungen aus den Arbeitskreisen an die Kommunal- und Kreispolitiker im Wittelsbacher Land. In den verschiedenen Arbeitskreisen wurden mehrere konkrete Projekte diskutiert und Schritte für die weitere Bearbeitung ihrer Themen festgelegt. Am Ende der Beratungen hatte jede Gruppe eine zentrale Fragestellung in Richtung Kommunalpolitik:

Ein Uno-Ziel, dem auch die Bundesregierung mit ihrem „Nationalen Aktionsplan für BNE“ Rechnung getragen hat.

Wie weit sind Landkreis Aichach-Friedberg oder seine Kommunen bei der Umsetzung des nationalen Aktionsplans für BNE schon gekommen?

1. „Können es sich der Kreis Aichach-Friedberg und seine Kommunen vorstellen, Schüler, Studenten und Senioren vom Fahrgeld beim ÖPNV zu befreien und dies als Ziel zu definieren?

2. Besteht die Möglichkeit, für Touristen im Landkreis gekoppelt an eine Übernachtung eine sogenannte Touristenkarte für den ÖPNV zu erstellen?

3. Gäbe es die Möglichkeit eine freie Mitnahme von Fahrrädern in Bussen einzurichten?

1. Können sich der Aichacher und der Friedberger Bürgermeister vorstellen, einen Gemeinwohl-Ökonomie-Schnelltest für ihre Städte durchzuführen?

2. Gäbe es die Möglichkeit beim kommunalen Dialog (Bürgermeisterdienstversammlung) einen 20-minütigen Vortrag zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie für Städte und Gemeinden durchzuführen?

Was beabsichtigt oder macht der Landkreis Aichach Friedberg oder seine Kommunen konkret zur Umsetzung des Volksbegehrens zur Artenvielfalt?

1. Liegt für den Landkreis Aichach Friedberg beziehungsweise für seine Kommunen eine Klimabilanzierung vor? Können der Landkreis und seine Kommunen sich vorstellen, 100 Prozent klimaneutraler Landkreis zu werden?

2. Wäre ein CO2 Ausgleich zum Beispiel über die Initiative „Plant-for-the-Planet“ oder ein regionales CO2 Ausgleichsprojekt wie „CDM Regio“ für den Landkreis Aichach-Friedberg und die Kommunen denkbar?

aller Arbeitskreise Gesamtergebnis Forum Zukunft

Kann der Landkreis mit seinen Kommunen sich vorstellen, einen Nachhaltigkeitsrat mit Bürgerbeteiligung einzurichten und daraus eine Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis Aichach Friedberg zu entwickeln?(mgw)

