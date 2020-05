09:32 Uhr

Frau fackelt Unkraut ab und steckt Hecke in Brand

Beim Unkrautbekämpfen mit einem Bunsenbrenner hat eine Frau in Aindling eine Hecke in Brand gesteckt.

Mit dem Bunsenbrenner bekämpft in Aindling eine Frau das Unkraut in der Hofeinfahrt. Dabei steckt sie eine Hecke in Brand.

Ihr Vorhaben, Unkraut zu verbrennen, ist einer Frau am Donnerstag in Aindling aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei wollte die 48-Jährige das Unkraut in einer gepflasterten Hofeinfahrt mit einem Bunsenbrenner versengen. Dabei sprang offenbar ein Funke auf einen Thujabaum und eine Hecke daneben über und entzündete diese.

Die Aindlinger Feuerwehr muss wegen der brennenden Hecke ausrücken

Die Aindlinger Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand rasch löschen. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. (jca)

