13:31 Uhr

Frau fährt unter Drogen Auto: Die Polizei erwischt sie

Die Polizei hielt eine Frau an. Sie stand unter Drogen.

Eine 25-Jährige fährt unter Drogen Auto und kommt in eine Verkehrskontrolle. Sie zeigt Ausfallerscheinungen.

Eine 25-Jährige aus dem nördlichen Kreis ist unter Drogen Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilte, zeigte die Frau bei einer Verkehrskontrolle an der Augsburger Straße in Aichach am Sonntag gegen 11.30 Uhr drogentypische Ausfallerscheinen. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht der Beamten. Die Frau musste ihr Auto versperren und zur Blutentnahme. (phis)

Themen folgen