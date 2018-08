vor 17 Min.

Friedlicher Mega-Biergarten mitten in Aichach

Wegen der großen Hitze kommen viele Besucher erst später zum Stadtfest. Die Stadt verschiebt deshalb das Festende um eine halbe Stunde

Von Gerlinde Drexler

Entspannt, friedlich und fröhlich ist am Samstag die Stimmung auf dem Aichacher Stadtfest. Geschätzt um die 20000 Besucher halten sich in der Innenstadt auf. Wegen der großen Hitze kommen viele erst später zum Fest, weshalb die Stadt laut Bürgermeister Klaus Habermann das offizielle Ende um eine halbe Stunde nach hinten verschiebt. Sowohl die Bilanz des Bürgermeisters als auch die der Polizei fällt sehr positiv aus: „Es war ein sehr ruhiges Fest.“ (Kommentar zum Stadtfest)

Die Stimmung ist von Anfang an gut. Viele kommen, um einfach mal eine Runde zu drehen. Die Runde kann sich aber hinziehen, denn meist trifft man alle paar Meter auf Freunde oder Bekannte, und der Rundgang endet nicht selten an einem der vielen Biertische. Wie immer hat sich die Aichacher Innenstadt in einen riesigen Open-Air-Biergarten mit verschiedenen Bühnen mit Livemusik und Disco unter freiem Himmel verwandelt. Rund 60 Vereine und Gastronomen bieten den Besuchern kulinarische Vielfalt.

Besucher unternehmen kulinarische Rundreise durch die Stadt

Davon ist das Ehepaar Wacht aus Röhrmoos (Kreis Dachau) völlig überrascht. Statt des eigentlich geplanten Besuchs einer Pizzeria machen sie eine kulinarische Rundreise durch die Stadt und schwärmen von der großen Bandbreite, die von der Shisha-Bar bis zum Ochs vom Grill reicht: „Es ist für jedes Alter etwas geboten.“ Auch musikalisch. Besonders gut gefällt den beiden die Band Cefix, die auf der Bühne vor dem alten Rathaus auftritt. Die Band kann das Publikum so begeistern, dass dort schon bald die ersten Besucher auf den Tischen stehen und mitklatschen.

Obwohl bei den Temperaturen den meisten schon beim Zuschauen der Schweiß auf der Stirn steht, ist das Bullenreiten am Stand der Aichacher Nachrichten wieder begehrt. Die siebenjährige Theresa aus Schrobenhausen springt mit einem Strahlen im Gesicht auf den Bullen, zupft sich noch kurz das Kleidchen zurecht, und dann kann es losgehen. „Eine Hand am Seil, mit der anderen am Bullen abstützen und immer nach hinten lehnen“, beschreibt sie nach ihrem kurzen Ritt ihre Taktik. Der zwölfjährige Antoine kann sich sage und schreibe 44 Sekunden auf dem bockenden Tier halten. „Wahrscheinlich ist er jetzt scharf auf Bullenbraten“, vermutet seine Oma aus Schiltberg. Denn ihr Enkel, der gerade aus London zu Besuch bei ihr ist, liebt das bayerische Essen.

Immer wieder Pausen macht Paula Print, die unter den Kindern auf dem Stadtfest Luftballons verteilt. Sylva Seitz, die in dem Kostüm der Zeitungsente steckt, schwitzt ordentlich. Die meisten Kinder freuten sich, wenn sie die AN-Ente sehen, erzählt sie. Zuerst wird sie meist mit großen Augen angesehen, dann geht ein Lächeln über das Gesicht der Kinder. (Bilanz Aichacher Stadtfest)

Rauschbrille bringt Besucher ins Taumeln

Das Lachen vergeht im ersten Moment Georg Schneider aus Graz. Der junge Mann testet am Stand der Kreisverkehrswacht eine besondere Brille. Sie gibt einem das Gefühl, unter Drogeneinfluss zu stehen. „Das war fürchterlich, ich habe mich kaum konzentrieren können“, sagt Schneider, nachdem er torkelnd versucht hat, Linien auf dem Boden nachzugehen. Das Stadtfest selbst findet der Grazer „sehr schön“.

Anders als in früheren Jahren gibt es diesmal in der Innenstadt kaum Engpässe, an denen sich die Besucher stauen. Selbst an der Steubstraße kommt man noch relativ gut durch. Nur an der Hubmannstraße ist es zu fortgeschrittener Stunde gewohnt eng. „Das Konzept geht auf“, freut sich Bürgermeister Klaus Habermann. Die Stadt versuchte bewusst, Engpässe zu entschärfen.

Er ist am Sonntagvormittag „sehr zufrieden“ mit dem Verlauf des Stadtfestes: „Die Stadt war rappelvoll.“ Sogar in der Unteren Vorstadt, wo nach dem Auftritt der Band Old Salt DJ Heiner auflegt, bleiben die Besucher bis spät in die Nacht. Was Habermann noch nie erlebt hat: „Vor dem Café Koch tanzten sowohl das Personal als auch Gäste.“ Lob gibt es von ihm für die Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes. Nach dem dreitägigen Einsatz beim Kinderturnfest sind sie auch beim Stadtfest wieder dabei.

